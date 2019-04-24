Идрис Кадыркулов

Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Идрис Кадыркулов заявил на заседании парламента 24 апреля, что деятельность неправительственных организаций в Кыргызстане должна быть под надзором, но его не должен осуществлять ГКНБ.

«Всего в Минюсте зарегистрированы 32 тысячи НПО. Среди них есть выгодные проекты и наоборот. В целях, чтобы был порядок, какой-нибудь госорган должен с ними работать», — цитирует Кадыркулова «АКИпресс».

Он не назвал конкретных ведомств, которые могли бы осуществлять надзор за деятельностью НПО в Кыргызстане.

13 марта замглавы ГКНБ Орозбек Опумбаев предложил депутатам создать в Кыргызстане такой же закон об НПО, какой приняли в России несколько лет назад. Однако тогда спецслужбы уточнили, как именно они хотят ограничивать деятельность организаций.

Власти Кыргызстана уже пытались принять подобный законопроект, но он был заморожен несколько лет назад и больше не обсуждался после критики со стороны более сотни гражданских и некоммерческих организаций.

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