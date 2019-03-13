Замглавы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев предложил депутатам создать в Кыргызстане такой же закон о неправительственных организаций (НПО), какой приняли в России несколько лет назад. Однако как именно они хотят ограничивать деятельность организаций, пока неизвестно.

Депутаты собрались 13 марта на общее заседание парламента, на котором обсуждали прошедший в Бишкеке женский марш в честь 8 марта. Сильнее всего некоторых депутатов возмутило то, что на марше были представители ЛГБТ-сообщества.

Во время заседания заместитель председателя ГКНБ Орозбек Опумбаев предложил народным избранникам создать законопроект о деятельности неправительственных организаций (НПО).

«Закон о неправительственных организациях, который был принят в России и в других странах — это самое необходимое на сегодняшний день. Самая большая проблема в том, что финансирование идет бесконтрольно, особенно это касается ЛГБТ. Сколько денег поступает и на что тратятся, на какие акции? Если мы примем этот закон, мы будем знать, какая международная организация лоббирует это действие, какие иностранцы будут приезжать, как мы можем противостоять этому», — заявил Опумбаев.

Он добавил, что если в законе о деятельности НПО нужно указать конкретные цели и задачи организаций, а также ответственность руководителей.

Опумбаев предложил взять за основу российский закон об НПО, однако с его слов непонятно, о каком именно законопроекте идет речь. За последние несколько лет в России было принято несколько законов, ограничивающих деятельность неправительственных и некоммерческих организаций (НКО).

Власти Кыргызстана уже пытались принять подобный законопроект, но он был заморожен несколько лет назад и больше не обсуждался после критики со стороны более сотни гражданских и некоммерческих организаций.