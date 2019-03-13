Замглавы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев предложил депутатам создать в Кыргызстане такой же закон о неправительственных организаций (НПО), какой приняли в России несколько лет назад. Однако как именно они хотят ограничивать деятельность организаций, пока неизвестно.
Депутаты собрались 13 марта на общее заседание парламента, на котором обсуждали прошедший в Бишкеке женский марш в честь 8 марта. Сильнее всего некоторых депутатов возмутило то, что на марше были представители ЛГБТ-сообщества.
Во время заседания заместитель председателя ГКНБ Орозбек Опумбаев предложил народным избранникам создать законопроект о деятельности неправительственных организаций (НПО).
«Закон о неправительственных организациях, который был принят в России и в других странах — это самое необходимое на сегодняшний день. Самая большая проблема в том, что финансирование идет бесконтрольно, особенно это касается ЛГБТ. Сколько денег поступает и на что тратятся, на какие акции? Если мы примем этот закон, мы будем знать, какая международная организация лоббирует это действие, какие иностранцы будут приезжать, как мы можем противостоять этому», — заявил Опумбаев.
Он добавил, что если в законе о деятельности НПО нужно указать конкретные цели и задачи организаций, а также ответственность руководителей.
Опумбаев предложил взять за основу российский закон об НПО, однако с его слов непонятно, о каком именно законопроекте идет речь. За последние несколько лет в России было принято несколько законов, ограничивающих деятельность неправительственных и некоммерческих организаций (НКО).
Власти Кыргызстана уже пытались принять подобный законопроект, но он был заморожен несколько лет назад и больше не обсуждался после критики со стороны более сотни гражданских и некоммерческих организаций.
Законы об НКО в России
В 2012 году в России приняли закон об «иностранных агентах», который сильно ограничил деятельность многих правозащитных организаций и дал властям повод для преследования и давления критиков.
Согласно логике закона, «иностранными агентами» признавали те организации, которые получали финансирование или поддержку в другом виде от других государств.
Для отслеживания деятельности таких организаций, в России создали специальный реестр, куда внесли данные о работе «иностранных агентов». Кроме этого, представители этих организаций должны сдавать ежегодный отчет, а при публикации своих материалов в интернете указывать, что они сделаны «иностранным агентом».
В России также есть закон о «нежелательных организациях» — он запрещает организации, чью деятельность власти признают «нежелательной».
Сотрудникам, работающим в «нежелательных в России» НПО, грозит штраф или лишение свободы сроком до шести лет. C момента принятия этого законопроекта, российские власти признали «нежелательными» 15 организаций.
Критика законов в России
После принятия этих законов в России правозащитники и активисты заявили о невозможности работы организаций, неугодных властям — по сути законы дали властям возможности для преследования критиков.
Однако под действие законов попали не только те, кто непосредственно критиковал власти, но, например, организации по помощи женщинам, пострадавшим от насилия, или некоммерческие экологические инициативы.
Директор московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина заявила в 2015 году, что главной целью принятия закона было «запугивание».
«”Участием” в деятельности нежелательной организации теоретически может быть признана любая форма сотрудничества — будь то распространение материалов в соцсетях или участие в международных мероприятиях», — сказала Локшина.
Одна из самых знаменитых правозащитниц России Людмила Алексеева говорила в интервью «Интерфаксу», что ей «очень жаль, что закон подписан».
«Я надеюсь, что Красный Крест это не затронет, это очень тихая организация. А в обязанности Human Rights Watch или Amnesty International входит мониторинг прав и свобод граждан, они часто выступают с критическими докладами, и многим это не нравится», — сказала тогда Алексеева.
Митинг за права женщин
Все обсуждение в парламенте началось после женского марша в честь 8 марта, который собрал более 400 человек. Эту акцию организовали Бишкекские феминистские инициативы. В шествии участвовали не только феминистки, но и гражданские активисты, некоторые политики и члены ЛГБТ-сообщества.
Последнее вызвало недовольство среди сторонников националистического движения «Кырк Чоро», которые вышли 11 марта к зданию мэрии Бишкека и потребовали отставки мэра Азиза Суракматова.
Сам мэр заявил, что в марше не было ничего противозаконного, потому что граждане имеют конституционное право на проведение митингов. Впрочем, Суракматов назвал некоторые лозунги «провокационными», но не уточнил, какие именно.
13 марта у здания мэрии Бишкека состоялся еще один митинг, организованный сторонниками «Кырк Чоро», в котором приняли участие около 30 человек. Они потребовали от властей привлечь к ответственности чиновников, разрешивших проведение женского марша, организаторок марша, а также выдвинули к парламенту требование пересмотреть закон о деятельности НПО и закон «об однополых браках».
Представители «Кырк Чоро» передали свои требования представителю спикера парламента и пообещали вновь выйти на более масштабный митинг, если им не предоставят ответ в течение двух недель.
Сами организаторки марша пожаловались на «Кырк Чоро» в милицию — за угрозы, которые озвучивают сторонники этого движения. Председателя «Кырк Чоро» Замирбека Кочорбаева уже вызывали в милицию для проведения следственных действий и после беседы отпустили.