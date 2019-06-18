Фото иллюстративное. Источник: RFE / RL

Министерство труда и соцразвития подготовило проект постановления, где предлагает финансировать малоимущие семьи, чтобы улучшить их положение. Ведомство предложило выдавать по 100 тысяч сомов одной семье.

Чтобы получить соцпомощь, малообеспеченная семья должна будет обратиться в подразделение министерства в своем регионе и подписать социальный контракт — в нем семья берет на себя обязательства.

«Например, семья обязуется наладить работу в личном подсобном хозяйстве или открыть малый бизнес, или кто-то из членов семьи пройдет переобучение, устроится на работу и обеспечит семье стабильный доход», — объясняет министерство правила контракта.

По задумке министерства, соцпомощь будет выдаваться с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2022 года. Для этого минтруда заложило 300 млн сомов в свой ежегодный бюджет.

Документ ведомства вынесли на общественное обсуждение.Только после одобрения премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым минтруда сможет выдавать деньги малоимущим семьям.

Читайте еще:

• Исследование: «Кыргызстан. Десятилетия экономического отставания: что нужно для прорыва?»

• Страна на иждивении. Кыргызстан выживает на деньги мигрантов, но не умеет их тратить