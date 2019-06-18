Октябрьский районный суд Бишкека 17 июня вынес обвинительный приговор экс-прокурору города Ош Канжару Кадыралиеву. Его признали виновным по статьям «Хулиганство», «Вымогательство» и «Самоуправство». Его также обязали выплатить потерпевшим компенсацию.

Однако из-за истечения срока давности преступлений, Кадыралиев не получит реальный срок в колонии. Предприниматели, которые подали на него в суд, заявили, что обжалуют решение райсуда.

«Суд вынес неправильное решение. Думаем что и судей подкупил», — сказал «Клоопу» предприниматель Абдымиталип Беташов.

Бизнесмены заявляли, что в 2014 году Кадыралиев, пользуясь своим должностным положением, захватил их имущество и бизнес. Из-за этого они выходили на митинг к Белому дому и обращались к президенту.

Сам Кадыралиев отвергал обвинения в свой адрес и говорил, что предприниматели распространяют лживую информацию.

Канжар Кадыралиев — младший брат бывшей депутатки парламента Ыргал Кадыралиевой.