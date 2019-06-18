Замдиректора Антикоррупционной службы ГКНБ Талантбек Кожонов сообщил 18 июня, что прокуратура зарегистрировала в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) восемь возможных фактов причастности экс-президента Алмазбека Атамбаева к нарушению законов. По его словам, начато досудебное производство и ведется следствие.

Однако депутатская комиссия по лишению неприкосновенности Алмазбека Атамбаева сократила количество своих обвинений до шести. Но члены комиссии не уточнили, от каких именно обвинений они отказались.

Днем ранее, 17 июня, депутатская комиссия обвинила бывшего президента в восьми нарушениях законов, за которые, по их мнению, его необходимо привлечь к ответственности.

В частности, депутаты обвинили Атамбаева в узурпации власти, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном получении земель и лоббировании компаний, которые поставляли уголь на ТЭЦ Бишкека.

О причастности Атамбаева к освобождению Батукаева заявил бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. По словам замначальника следственной службы МВД Мырзалы Джумабаева, Атаханов на допросе сказал, что Батукаева освободили по прямому поручению бывшего президента.

Депутатская комиссия, которая рассматривает возможность лишения Атамбаева неприкосновенности появилась после того, как экс-президент назвал парламент «сопливым».

Экс-президента хотят лишить неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности на фоне его противостояния с нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым.

Это стало возможным после того, как Жээнбеков подписал закон, который предусматривает механизм привлечения экс-президентов к уголовной ответственности.