Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что с 9 по 13 июня на митингах против результатов президентских выборов задержали около четырех тысяч человек.

Из них около трех тысяч отпустили после составления протокола, 305 человек оштрафовали и еще 677 приговорили к административному аресту.

«Вся полиция имеет специальные средства для пресечения беспорядков. Это газовые баллоны, дубинки. Они не применялись. Применялась только физическая сила, чтобы локализовать данные конфликты», – заявил министр.

Он добавил, что в дни митингов с 9 по 11 июня различные травмы получили более 300 сотрудников полиции. Шестеро из них находятся в госпитале.

Президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня, победу на них одержал Касым-Жомарт Токаев. Он — ставленник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который бессменно правил страной почти 30 лет.

После выборов в крупных городах Казахстана начались массовые митинги, которые жестко подавлялись полицией. Избранный президент Казахстана заявил, что протесты — «выбор людей», однако позже сказал, что «эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу спокойствие и безопасность других граждан».

Правоохранительные органы заявили, что задержанные были сторонниками «Демократического движения Казахстана», которое в стране признано экстремистским, а его лидер Мухтар Аблязов был вынужден бежать из Казахстана.

Международные правозащитные организации осудили власти Казахстана за подавление митингов.