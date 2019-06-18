Кампания «Кошого» или «Я не говорила да», которую Kloop.kg проводило вместе с агентством Leo Burnett Moscow, победила в номинации «Наружная реклама» на престижном фестивале творчества «Каннские львы». Акция проходила онлайн и офлайн в ноябре-декабре 2018 года.

Главной целью кампании «Я не говорила да» было рассказать о преступной практике, которую называют «ала качуу», через реальные истории жертв, которых мужчины похищали для насильственного вступления в брак.

«Каннские львы» — это, возможно, самый престижный ежегодный фестиваль творчества в мире, который в этом году проходит с 17 по 21 июня.

Кампания Kloop.kg и Leo Burnett стала победителем и получила «золото» в номинации «Наружная реклама», которая входила в категорию «Displays».