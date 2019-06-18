Кампания «Кошого» или «Я не говорила да», которую Kloop.kg проводило вместе с агентством Leo Burnett Moscow, победила в номинации «Наружная реклама» на престижном фестивале творчества «Каннские львы». Акция проходила онлайн и офлайн в ноябре-декабре 2018 года.
Главной целью кампании «Я не говорила да» было рассказать о преступной практике, которую называют «ала качуу», через реальные истории жертв, которых мужчины похищали для насильственного вступления в брак.
«Каннские львы» — это, возможно, самый престижный ежегодный фестиваль творчества в мире, который в этом году проходит с 17 по 21 июня.
Кампания Kloop.kg и Leo Burnett стала победителем и получила «золото» в номинации «Наружная реклама», которая входила в категорию «Displays».
«Я не говорила да»
Вместе с Leo Burnett Moscow мы начали работу над кампанией против ала качуу в сентябре 2018 года. В течение двух месяцев мы собрали реальные истории женщин, которых похищали для насильственного вступления в брак.
Из них мы выбрали пять, чтобы распечатать на белых занавесах — «Кошого» и развесить по всему Бишкеку. Мы также опубликовали аудио-версии, которые можно прослушать на сайте.
Вы можете добавить на сайте свою историю (или истории знакомых и близких), которые пострадали от «ала качуу».
Акция проводилась, потому что «ала качуу» — до сих пор распространенная практика, которую прикрывают якобы «древней традицией». Во время «обряда» несколько парней насильно похищают девушку и увозят домой к «жениху».
В этом «доме» под давлением и угрозами многочисленных родственников, девушку заставляют сесть за кошого — это означает, что она согласна стать женой. Когда угрозы и давление не работают, девушку насилуют, чтобы ей было стыдно уйти из дома преступника.
Дело Бурулай
Поводом для кампании стало убийство 19-летней Бурулай Турдалы кызы в конце мая 2018 года. Её убил Марс Бодошев, который уже пытался похитить ее до этого.
Бурулай была убита в Жайыльском отделении милиции — в месте, где она должна была получить защиту.
Суд признал Бодошева виновным в убийстве Бурулай и приговорил его к 20 годам лишения свободы.
Но милиционеры, которые должны были обеспечить безопасность Бурулай, обвинялись лишь в «халатности», и лишь трое сотрудников Жайылского РОВД были оштрафованы на 260 тысяч сомов с каждого в пользу государства.
Родные Бурулай Турдалы кызы подали апелляцию в Чуйский областной суд, который начнет рассматривать это дело 19 июня 2019 года.
Нужно не только ужесточать законы
Все это произошло и продолжает происходить несмотря на то, что 6 лет назад в уголовном кодексе Кыргызстана появилось наказание за «ала качуу». За это время было зарегистрировано всего 895 обращений. Из них только 18% стали уголовными делами. А до суда дошли лишь 28 дел.
Согласно данным Нацстаткома за 2016 год, каждая 17-я девушка в Кыргызстане стала жертвой этой преступной «традиции».
При этом, наказание за «ала качуу» ужесточается. В январе 2019 года вступил в силу новый уголовный кодекс, по которому преступник может получить до 10 лет лишения свободы.
В Кыргызстане законы могут быть строгими, но пока они не работают (и непонятно, как заставить их работать) — это бессмысленно.
Наша команда считает, что это произойдет, когда правоохранительные органы начнут реагировать и работать по таким преступлениям (и иногда у них даже получается). Однако, и здесь существует проблема: более 90 процентов сотрудников милиции — мужчины, которые никогда не переживали подобный опыт.
Мы хотим, чтобы женщин в правоохранительных органах было как минимум 50% от общего числа. Тогда закон будет работать.
Почему это важно?
Многие милиционеры отказываются регистрировать заявления, потому что не считают это преступлением. Они сами когда-то создали свои семьи таким же образом.
Отсутствие женщин в милиции ведет к безнаказанности. Преступники совершают больше похищений, изнасилований и побоев, когда понимают, что им за это ничего не будет.
Сейчас всего 6% женщин работают в структурах МВД, они работают на административных должностях и в дорожном патруле.
Мы верим — чем больше женщин будет в правоохранительных органах, тем более безопасной будет жизнь женщин в Кыргызстане.
И пока этого не случится, сложно говорить о какой-либо победе.
Благодарности всем, кто помогал нам с созданием этой кампании:
• Агентство Leo Burnett Moscow, а именно наших прекрасных коллег Илью Прямилова, Юлию Грезину и Сергея Белозерова — они были инициаторами кампании, прорабатывали её и печатали «кошого» с историями, а потом формировали и подавали заявки на «Каннские львы» и на конкурс «Белый квадрат», где кампания удостоилась наград;
• Общественный фонд «Открытая линия» — за многолетнюю помощь жертвам похищения, а также за помощь в поиске историй;
• Коворкинг «Ololohaus Erkindik», культурное пространство «Асанбай-центр», пиццерию «Додо Пицца», теннисный клуб «T-Club», сеть кофеен «Сиерра», бар «NoName» — за то, что позволили нам вывесить «кошого» с историями жертв у себя;
• Великолепную команду Kloop.kg — за поддержку в сборе историй и в публикации онлайн-версии кампании.