Нариман Тюлеев и Алмазбек Атамбаев. Коллаж: RFE / RL

Дочь бывшего депутата и экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева — Назгуль — зачитала письмо-обращение своего отца к депутатской комиссии.

В письме Тюлеев заявил, что Алмазбек Атамбаев попросил у него 500 тысяч долларов в долг, чтобы провести избирательную кампанию на президентских выборах в 2011 году.

«После выборов, победителем которого стал Атамбаев, я обратился к нему с просьбой о возврате денежных средств. С этого дня отношение Атамбаева ко мне изменилось на 180 градусов. […] В 2007-2008 годах он обращался ко мне о даче в долг денежных средств, я неоднократно оказывал ему в этом помощь», — цитирует письмо Тюлеева издание vb.kg.

Он сообщил изданию, что Атамбаев все-таки вернул ему одолженные 500 тысяч долларов через двух посредников.

В своем письме бывший мэр Бишкека также заявил, что команда Атамбаева «под эгидой борьбы с коррупцией грабила его».

«Признаки узурпации власти начались с моего ареста. Все это выражалось в присвоении полномочий правоохранительных органов, а также судебных. У людей, не имеющих отношения к уголовному делу, забирали имущество», — говорится в письме Тюлеева.

Он попросил депутатскую комиссию включить его дело в их работу. Политик заявил, что готов сотрудничать с комиссией.

Депутаты создали комиссию в середине июня, чтобы лишить неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева и привлечь его к ответственности.

Комиссия 17 июня обвинила экс-президента в совершении преступлений и причастности к уже открытым уголовным делам как коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека. Депутаты собираются обнародовать свой окончательный список обвинений против Атамбаева после обеда 18 июня.