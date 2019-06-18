Зампредседателя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева заявила, что экс-президент Алмазбек Атамбаев не собирается покидать страну.

«Алмазбек Атамбаев находится в стране. Он никуда уезжать не собирается», — сказала Жолдубаева.

По ее словам, бывший президент готов ответить по всем пунктам обвинения депутатской комиссии и готов выступить перед парламентом, если его пригласят.

«Все, что творится в политическом пространстве, делается для того, чтобы выбить из политического поля Атамбаева, потому что он сейчас единственный оппонент действующей власти», — сказала председательница СДПК Асель Кодуранова.

Депутаты парламента создали комиссию в середине июня, чтобы лишить неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева и привлечь его к ответственности.

Комиссия 17 июня обвинила экс-президента в совершении преступлений и причастности к уже открытым уголовным делам как коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека. Депутаты собираются обнародовать своей окончательный список обвинений против Атамбаева вечером 18 июня.

Это происходит на фоне противостояния Атамбаева с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Последний подписал закон, который предусматривает механизм привлечения экс-президентов к уголовной ответственности.