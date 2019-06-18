Приказ о назначении Опумбаева на должность главы Госкомитета безопасности Кыргызстана 18 июня подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Он уже исполнял должность председателя ГКНБ, после того как его начальник Идрис Кадыркулов 15 мая подал в отставку.

Опумбаев уже не первый год работает в ГКНБ. В 2008 году он был руководителем отделения спецслужбы по городу Ош и Ошской области.

Также Опумбаев был инициатором создания законопроекта о контроле за деятельностью неправительственных организаций в Кыргызстане.

С этим предложением он обратился к депутатам после мирного женского марша в честь 8 марта, который прошел в Бишкеке. Тогда он предложил взять за основу закон, аналогичный российскому законодательству.