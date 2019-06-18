Депутат парламента и бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев дал показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Об этом стало известно 18 июня на заседании комитета парламента, на котором депутатская комиссия обсуждала лишение экс-президента неприкосновенности и привлечения его к ответственности за нарушение законов.

Комиссия считает, что Атамбаев лоббировал компанию «Прогресс компани» при поставке угля на ТЭЦ Бишкека.

Арестованный по делу о коррупции при модернизации городской теплоцентрали Артыкбаев подтвердил причастность Атамбаева к поставке угля. Артыкбаев находится под арестом уже год.

Депутатская комиссия заявила, что есть основания подозревать экс-президента в совершении особо тяжких преступлений, которые должны проверить правоохранительные органы.

Депутаты составили список обвинений в адрес Атамбаева — это коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконное приобретение земель, аффилированность Атамбаева с крупными компаниями и лоббирование компаний для поставки угля на ТЭЦ Бишкека.

Ранее в ГКНБ заявили, что эти факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) и начато следствие.

Социал-демократическая партия Кыргызстана, которая поддерживает Атамбаева, заявила, что бывший президент готов ответить по всем пунктам обвинения депутатской комиссии. В партии считают, что Атамбаева хотят «выбить из политического поля, потому что он единственный оппонент власти».

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