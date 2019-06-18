Обращение Сооронбая Жээнбекова распространила его пресс-служба 18 июня, хотя саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил 12, 13 и 14 июня. Президент поблагодарил бишкекчан и гостей столицы за терпение из-за неудобств, с которыми они столкнулись во время проведения саммита.

Во время проведения саммита в городе были перекрыты улицы, что привело к заторам и пробкам. Также в день окончания саммита бишкекский аэропорт «Манас» временно прекратил принимать внутренние рейсы.

Несмотря на все усилия властей, жители Бишкека раскритиковали их за сложности, которые возникли в городе.

«Наши сограждане с пониманием отнеслись к временным неудобствам в повседневной жизни в части передвижения транспорта […] Всем выражаю признательность за помощь и гражданскую поддержку», — говорится в послании главы государства.

Жээнбеков также поблагодарил работников социальных служб, которые подготовили город к визиту зарубежных лидеров.

«Также тысячи наших граждан были задействованы в облагораживании столицы, обеспечения ее чистоты и общественной безопасности. Работали день и ночь, не покладая рук», — говорится в обращении президента.

Всего на проведение заседания ШОС городские власти потратили 73,6 млн сомов. Об этом заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов.