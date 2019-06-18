Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, а также комитет по конституционному законодательству поддержал идею депутатов лишить экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.

Заключение комиссии рассмотрят депутаты на общей палате 19 июня.

Изначально депутаты выдвинули против Атамбаева девять обвинений, однако затем сократили до шести. Они посчитали, что нужно взять дела, которые касались Атамбаева только за время его президентства.

Комиссия 17 июня обвинила экс-президента в совершении преступлений и причастности к уже открытым уголовным делам таким, как коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкции исторического музея.

Депутаты собираются обнародовать своей окончательный список обвинений против Атамбаева вечером 18 июня.

СДПК заявила, что Атамбаев не собирается покидать страну из-за обвинений в свой адрес. В партии добавили, что экс-президент выступит перед парламентом, если его пригласят.

Это происходит на фоне противостояния Атамбаева с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Последний подписал закон, который предусматривает механизм привлечения экс-президентов к уголовной ответственности.