Чуйский областной суд 19 июня начнет рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности из-за которой в отделении милиции убили 19-летнюю девушку Бурулай Турдалы кызы в мае 2018 года.

Адвокаты семьи Бурулай обжаловали решение Аламудунского райсуда, который приговорил милиционеров к штрафу и оправдал двух инспекторов патрульной милиции.

По словам адвокатки Эсении Рамазановой, решение райсуда обжаловали и сами милиционеры.

«Они указали в своей жалобе, что решение суда было незаконным и [попросили их] оправдать. А мы обжаловали, потому что не согласны со штрафами — это слишком мягкое наказание для них», — сказала Рамазанова в интервью «Клоопу».

Аламудунский райсуд в апреле признал троих милиционеров виновными в халатности и оправдал двоих сотрудников патрульной милиции. Суд обязал троих милиционеров выплатить по 260 тысяч сомов в пользу государства и 100 тысяч сомов отцу Бурулай.

Сотрудников патрульной милиции оправдали, потому что они только доставили девушку в отделение милиции, где ее убили, и отец погибшей Бурулай отказался от претензий к ним.

Прокурор просил для милиционеров пять лет лишения свободы, считая, что их вина «полностью доказана».

Отец погибшей девушки Турдалы Кожоналиев также заявил, что в день убийства в отделении милиции находились 11 милиционеров, но к уголовной ответственности привлекаются лишь пятеро.

Резонансное убийство Бурулай Турдалы кызы произошло 27 мая 2018 года в отделении милиции. Расследование гибели девушки под свой контроль взял президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По версии следствия, Бурулай убил Марс Бодошев, который в тот день вместе с другом похитил девушку, чтобы жениться на ней. Мужчину признали виновным в убийстве Бурулай и в декабре 2018 года приговорили к 20 годам колонии.

Также были наказаны 23 милиционера — некоторых уволили, другим объявили строгие выговоры, а третьим назначали испытательные сроки.