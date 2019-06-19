Танцоры выступили в образах персонажей популярной видеоигры Mortal Kombat.

«Нашим вдохновением было выступление американского коллектива Jabbawockeez на America’s Got Talent. Мы посмотрели его в Кыргызстане, они вдохновили нас стать танцорами, и это было нашей мечтой приехать на этот конкурс», — рассказали кыргызские танцоры со сцены.

Жюри конкурса единогласно поддержало танцевальный коллектив.

«Я очень люблю то, чего я никогда не видел, у вас есть воображение. Спасибо», — сказал член жюри Саймон Коуэлл.

С ним согласилась его коллега, американская актриса Джулианна Хаф.

«Это офигенно! Ваши движения настолько четкие, эффектные и напряженные», — сказала она.

Выступление кыргызских танцоров впечатлило и автора оригинальной игры Mortal Kombat Эда Буна, который написал об этом в твиттере.

Ridiculously talented dancers in Mortal Kombat Kostumes on America’s Got Talent! #AGT

Thanks for posting @terrycrews pic.twitter.com/VkVFkPVQ2W — Ed Boon (@noobde) June 19, 2019

Это не первое выступление кыргызских танцоров в этих образах. В октябре 2017 года ребята впервые выступили на азиатском шоу талантов как персонажи из Mortal Kombat.

Тогда судьям настолько понравилось это выступление, что они вручили танцорам золотую кнопку, которая дала им возможность миновать отборочные этапы.

Танцевальная группа «Адем» образовалась в 2014 году под руководством танцора Атая Омурзакова.