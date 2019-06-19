Дисклеймер: Внимание в этом тексте имеется описание видео, распространенного милиционерами. На видео зафиксирован момент, когда милиционеры вместе с родственниками находят тела задохнувшихся детей в холодильнике. Описание видео может задеть ваши чувства.

Пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила, что после внутреннего расследования несколько милиционеров Тюпского РОВД наказаны за «грубые нарушения» требований дисциплинарного устава ОВД и Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел

Одного участкового милиционера предупредили о неполном служебной соотвествии, второму участковому вынесли предупреждение, а заместитель начальника отделения милиции получил замечание.

«Распространенное видео никак не связано с какой-либо профилактической работой, а явилось результатом безответственности и небрежности отдельных сотрудников милиции», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МВД также сообщили, что расследование «выявило ряд недостатков и нарушений», которые подтверждают вину руководства.

«Со стороны руководства ОВД отсутствует надлежащий контроль над служебной деятельностью подчиненных сотрудников, не на достаточном уровне проводятся занятия личного состава по повышению профессионального уровня», — говорится в сообщении.

Трагедия в Михайловке

Двое детей 4 и 6 лет погибли в селе Михайловка, Тюпского района, Иссык-Кульской области в начале июня. Дети забрались в старый холодильник, который стоял во дворе дома, не смогли открыть дверь изнутри и погибли от нехватки воздуха.

После этого в соцсетях и СМИ распространилось видео, которое снял один из сотрудников милиции.

На видео запечатлен момент, когда милиционеры вместе с родственниками обнаруживают детей в холодильнике.

Милиционеры не стали вытаскивать детей из холодильника, а это сделали сами родственники. Кроме того, один из милиционеров заявил, что не нужно никуда звонить, хотя родственники просили вызвать скорую.

Также родственники пытались оказать детям первую помощь, но никто из милиционеров не стал участвовать в этом.

«Он теплый, может он живой, врача. Он дышит, дышит, откачивайте его. Скорую, скорую!», — кричала родственница с ребенком на руках.

Снимающий милиционер лишь посоветовал: «Искусственное дыхание сделайте». Женщина начала делать ребенку искусственное дыхание, но никто из милиционеров не помог ей. При этом она сказала, что не умеет делать искусственное дыхание.

Видео длится 10 минут и за это время скорая так и не приезжает в дом, где погибли дети.