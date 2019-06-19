Улугбек Марипов в парламенте

Глава Счетной палаты Улукбек Марипов заявил 19 июня на заседании парламента, что финансовые нарушения в госорганах и на госпредприятиях за 2018 год составили 2,3 млрд сомов.

По словам Марипова, из этой суммы можно возместить только 1,6 млрд сомов, из которых в бюджет уже вернул 1,4 млрд сомов.

В 2017 году финансовых нарушений в госорганах было выявлено на 2,1 млрд сомов, а в 2016 году — 2,6 млрд сомов.

Основные нарушения

В Счетной палате сообщили «Клоопу», что чаще всего в госорганах делают необоснованные выплаты при начислении зарплат.

Самые крупные нарушения по необоснованным выплатам были обнаружены в Общественной телерадиокомпании (50 млн сомов), Министерстве образования и науки (41 млн сомов) и в Министерстве финансов (20 млн сомов).

Также госорганы часто завышают стоимость строительно-монтажных работ. По данным аудиторов, больше всего нарушений в 2018 году сделала Госагентство архитектуры. Однако Счетная палата не уточнила, о какой сумме идет речь.

Наказывают ли нарушителей?

Счетная палата в 2018 году направила 49 материалов о финансовых нарушениях в прокуратуру, финпол и госкомитет нацбезопасности.

Правоохранители возбудили уголовные дела только по семи материалам, еще девять приобщили к уже возбужденным делам.

По 12 материалам было отказано в возбуждении уголовных дел, а по остальным ведутся проверки.

Бюджет Кыргызстана составляет более 164 млрд сомов, при этом его дефицит последние два года находится на отметке в 20 млрд сомов.