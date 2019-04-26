Все развивающиеся страны ставят перед собой задачу увеличения доходов населения, развития экономики и перехода в статус развитых государств. Однако лишь немногим это удается. За исключением ряда нефтяных держав, рост которых был обеспечен полностью за счет ресурсов и не привел к созданию диверсифицированной экономики, за последние 75 лет это удалось сделать менее чем десятке стран, причем большинство из них расположены в Азии.

Примером служат Южная Корея, Тайвань и Сингапур, которые в течение жизни одного поколения смогли перепрыгнуть пропасть между третьим миром и развитыми странами. В последние годы такую трансформацию продемонстрировал Китай. Также к странам, добившимся экономического чуда, принято относить Японию и с определенными допущениями Ирландию и Турцию, но в отличие от первой группы «экономических тигров» они все-таки начинали с более высокого уровня. Подавляющее же большинство развивающихся государств так и не смогли выбраться из ловушки бедности.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

Сейчас трудно в это поверить, но буквально несколько десятков лет назад Филиппины считались куда богаче и перспективнее Южной Кореи, а Венесуэла — Сингапура. Отдельные страны Латинской Америки, Африки и Азии также подавали большие надежды, но короткие периоды бурного экономического роста там сменялись долгосрочными рецессиями и кризисами.

Если брать примеры из более близкого нам региона, то сейчас, наверное, уже никто и не вспомнит, что Монголия какое-то время была мировым лидером по росту экономики, демонстрируя двузначные цифры ежегодного роста ВВП. Но потом правительство Монголии изменило политику открытости на ресурсный национализм и предсказуемо провалилось в экономический кризис.

Еще более близкие нам Казахстан и Россия также в начале 2000-х годов смогли за несколько лет прорваться в группу стран со средними доходами и, казалось бы, уже были близки к попаданию в клуб избранных, но тоже не смогли провести структурную перестройку своих экономик. Когда цены на сырье упали, то оказалось, что расти больше не на чем. В общем, примеров локальных побед много, а историй настоящего успеха единицы.

Что же делали государства, которые смогли стать счастливыми исключениями из общего правила о том, что бедные страны так и остаются бедными? Если взять страны, успешно осуществившие модернизацию своих экономик, то можно выделить два сценария: либо рост основывался на расширяющемся и конкурентоспособном на международном уровне производственном секторе —Япония, Южная Корея, Тайвань и Китай, либо на создании сервисной экономики и превращении в региональные финансовые центры — Сингапур и Гонконг.

Первая группа стран использовала способы сочетания планирования, субсидирования и протекционизма национальных производителей, чтобы содействовать их развитию и становиться конкурентоспособными вначале на национальном уровне, а затем и в мировом масштабе. Страны, выбравшие путь создания сервисных экономик, обеспечили максимально благоприятные условия для привлечения международных финансовых потоков, открытости экономик, создания необходимой финансовой и логистической инфраструктуры, стабильных правил игры.

Путь поддержки национальных производителей не является каким-то ноу-хау. На определенном историческом этапе практически все страны мира старались стимулировать отечественную промышленность и протекционистскими мерами защитить своих производителей.

Идея такой политики заключается в том, что менее развитые страны не могут на равных конкурировать с более развитыми. Поэтому для того, чтобы хотя бы дотянуться до более развитых стран, на первых порах необходимо защищать и помогать своим производителям. Свободный рынок всегда выгоден тем, кто к данному моменту успел «нарастить мускулы» и губителен для тех, кто не готов к конкуренции на равных. Так делали во многих странах. В том числе в 19 веке в Германии, стараясь сократить отставание от Англии. Так поступали в 20 веке в Японии, Южной Корее, Малайзии, Филиппинах, Тайване и так далее.

Осака, Япония. Фото: Pedro Szekely / flickr



То, что в одних странах эти попытки завершились успешно, а в большинстве с треском провалились, объясняется одним принципиальным моментом. В добившихся успеха странах упор был сделан на максимальное расширение экспорта. Помощь от государства шла только тем, кто ростом экспорта на практике показывал конкурентоспособность своей продукции. В то же время страны, просто стимулирующие национальных производителей, обычно сталкивались с проблемой, когда ресурсы поступали не наиболее конкурентоспособным компаниям, а тем, кто имел лучшие связи с местными политиками и был наиболее приспособлен к выживанию в коррупционной среде.

Именно продажи на международном уровне служат механизмом обратной связи, посредством которого государство могло оценить, приближаются ли опекаемые им промышленные предприятия к мировым стандартам и насколько эффективно они использовали государственную поддержку. Здесь немаловажным является то обстоятельство, что показатели экспорта не так легко подделать, в отличие от создания рабочих мест или получаемой прибыли.

Для стимулирования экспорто-ориентированных отраслей использовались разные механизмы. В Японии фирмам разрешалось списывать со своих счетов амортизационные расходы, то есть, по сути, им предоставлялись налоговые льготы с учетом объема их экспорта. В Южной Корее компании должны были ежемесячно отчитываться перед правительством о динамике своего экспорта, объем которого определял их дальнейший доступ к льготным банковским кредитам. На Тайване для поощрения экспортеров использовалось все, начиная с денежных субсидий и заканчивая льготным обменным валютным курсом.

На первоначальном этапе поддержку получали несколько компаний в каждой отрасли, но те, кто оказался не в состоянии постоянно наращивать экспорт своей продукции отсекались от государственной помощи, сливались с более успешными или банкротились. Например, в Южной Корее из десяти ведущих промышленных конгломератов, существовавших в середине 1960-х годов, большая часть исчезла, не сумев выдержать предложенной конкуренции.

В каждой из успешных стран официальная поддержка отечественной промышленности сопровождалась передачей ключевых управленческих функций, касательно промышленной политики и внешней торговли, в ведение одного ответственного правительственного учреждения. В Японии это было министерство внешней торговли и промышленности, в Южной Корее — департамент экономического планирования, на Тайване — бюро индустриального развития, в Китае — национальная комиссия по развитию и реформам.

Флаг Южной Кореи. Фото: Republic of Korea / flickr



В классической неолиберальной теории принято считать, что в условиях дефицита внутренних ресурсов только привлечение прямых иностранных инвестиций может способствовать быстрому развитию национальной экономики. Однако опыт стран, совершивших успешную модернизацию своих экономик, показывает, что сделано это было в основном за счет отечественного бизнеса. Прямые иностранные инвестиции служили лишь дополнением, но основой для экономического развития выступал именно национальный капитал.

Мировой опыт доказывает, что именно производство является основным фактором, определяющим всесторонний и устойчивый рост. Во-первых, оно оказывает максимальный мультипликативный эффект на другие сектора экономики. Во-вторых, в отличие от того же финансового или строительного секторов оно меньше подвержено перегреву и созданию пузырей в этапы циклического роста. Производительность труда в промышленности выше, чем в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг за счет возможности более широкого применения автоматизации и новых технологий. И главное, именно производство товаров позволяет наиболее легко выходить на экспортные рынки, что особенно важно для небольших по размеру экономик.

Конечно, было бы неверным утверждать, что все усилия государства в странах, добившихся устойчивого экономического прогресса, были сосредоточены только на развитии промышленности. Напротив, они использовали максимальным образом все возможные факторы роста — тот же туризм дает в настоящее время более 10 процентов ВВП Сингапура. Южная Корея является одним из мировых лидеров в области медицины. Там, где позволяют природные ресурсы, до сегодняшнего дня работает горнодобывающая отрасль.

Рывок из бедности к благосостоянию является огромным вызовом для любой страны, и поэтому может быть сделан только предельным напряжением усилий всей нации и использованием всех имеющихся возможностей. Отказываться от чего-то в угоду политическим или популистским целям является непозволительной роскошью.

Следует отметить и тот факт, что больший шанс добиться стабильного экономического роста имеют страны, которые провели земельные реформы с созданием большого количества фермерских хозяйств, а не сохранением крупных сельскохозяйственных предприятий. Страны с неравномерным распределением земли не смогли обеспечить устойчивый рост сельхозпроизводства. Хотя производительность труда на одного работника в крупных аграрных хозяйствах выше, чем у мелких фермеров, тем не менее в целом урожайность и добавленная стоимость, получаемая с одного гектара сельскохозяйственной земли, значительно выше в небольших фермерских хозяйствах.

На начальном этапе развития именно небольшие фермерские хозяйства обеспечивали Японии, Корее, Тайваню и Китаю максимальную занятость сельского населения и минимальные расходы государства на социальную защиту сельских жителей, а также создавали спрос на промышленную продукцию с их стороны. По мере роста промышленного и финансового секторов экономики, происходило и укрупнение хозяйств в сельхозсекторе.

Фермеры. Фото иллюстративное / Ikhlasul Amal / flickr



Страны, которые в результате земельной реформы сохранили крупные плантации, получили значительный рост безработицы и массовое обнищание сельского населения, которое вынуждено было выполнять роль сезонных рабочих с минимальными доходами в условиях, когда только создающийся сектор промышленности еще не мог обеспечить достаточного количества рабочих мест.

Кстати, этот факт ставит под сомнение утверждение, что тормозом для развития сельского хозяйства в Кыргызстане является его мелкотоварность и что мы допустили большую ошибку, раздав в результате земельной реформы землю небольшим фермерским хозяйствам. Политика в области развития аграрного сектора должна быть направлена не столько на укрупнение размеров хозяйств, сколько на усиление кооперации. Она должна вести к созданию сети сервисных услуг для фермеров в виде консультационных служб, торгово-логистических центров, станций по аренде сельскохозяйственной техники и других механизмов, позволяющих максимально сократить негативные эффекты мелкотоварного сельскохозяйственного производства.

Опыт развития сервисных и оффшорных экономик Гонконга и Сингапура, хотя и очень интересный, все же является жестко детерминированным их географическим положением и историческим контекстом. Такие государства-города возникают строго в определенных районах мира на пересечении ключевых торговых маршрутов и в окружении других сильных традиционных экономик.