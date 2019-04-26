Месторождение Таш-Булак. Фото: пресс-служба правительства

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 25 апреля заявил, что правительство отозвало лицензию у компании «ЮрАзия», которая собиралась вести разработку урана на месторождении Таш-Булак в Иссык-Кульской области.

«Работы на урановом месторождении приостановлены. Сейчас компания “ЮрАзия” не проводит даже разведывательных работ. ГКПЭН отозвал лицензию у компании. Теперь они не имеют права проводить там вообще никаких работ», — заявил Боронов.

Журналисты «Клоопа» обратились в Госкомитет промышленности, чтобы подтвердить отзыв лицензии.



Однако там ни 25, ни 26 апреля не подтвердили, но и не опровергли информацию об отзыве лицензии «ЮрАзии».

«То, что работа приостановлена, мы можем подтвердить, а по вопросу с лицензией, пока ничего не можем сказать», — сказали в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба правительства вечером 25 апреля выпустила пресс-релиз с заголовком «Отозвана и остановлена техника и действие лицензии ОсОО “ЮрАзия в Кыргызстане”».

Однако в самом тексте пресс-релиза не было ни слова об отзыве лицензии. В сообщении правительства говорилось, что Боронов посетил месторождение Таш-Булак и проверил, как исполняется решение об остановке всех видов работ.

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев приостановил работу на месторождении до решения межведомственной комиссии, которая должна решить безопасно ли разрабатывать Таш-Булак.

«В настоящее время по поручению главы правительства все работы на урановом месторождении остановлены. По данному месторождению будет вестись работа межведомственной комиссии с учетом экологических и технических экспертиз», — цитирует правительство Боронова.

Что говорят в компании «ЮрАзия»

Вечером 25 апреля как минимум два новостных издания опубликовали позицию компании «ЮрАзия» по отзыву лицензии — «Кактус» и «Элгезит».

Скрин ленты Newsline.kg, где отражаются новости кыргызских изданий

В тексте компании было сказано, что лицензию отозвало не правительство, а сама компания ее приостановила до получения заключения от правительственной комиссии.

У издания «Кактус» новость сначала вышла под заголовком «”ЮрАзия Кыргызстан”: Лицензию никто не отзывал. Вице-премьер-министр перевирает факты», а затем заголовок стал таким: «“ЮрАзия Кыргызстан”: Лицензию никто не отзывал. Она приостановлена».

«Элгезит» перепубликовал текст новости со ссылкой на издание «Кактус». Уже к девяти часам вечера оба издания удалили новостные заметки.

В разговоре с журналистами издания «Азаттык» гендиректор компании «ЮрАзия» Светлана Менг сказала, что не может дать комментарии по вопросу отзыва лицензии.

«Я не могу комментировать. Сейчас создали такую ситуацию, что у меня нет комментариев», — сказала она.

Добыча урана на Иссык-Куле

Заявление правительства об отзыве лицензии у «ЮрАзии» прозвучало на фоне митингов против разработки урана на Иссык-Куле. Местные жители дважды выходили на митинги против разработки уранового месторождения Таш-Булак. Также в Бишкеке прошел митинг 26 апреля, где демонстранты потребовали запретить добывать уран на территории всей страны.

Они создали резолюцию, под которой собирают подписи граждан. Документ с требованиями планируется передать властям.

Одновременно с этим депутаты парламента инициировали два законопроекта по мораторию на добычу урана. Один из них предусматривает мораторий на добычу урана по всей стране до 2070 года, а другой устанавливает запрет на 20 лет и ограничивается только Иссык-Кульской областью.