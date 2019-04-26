Более 200 человек вышли на митинг к парламенту, а затем перешли на площадь, выступая против добычи урана в Кыргызстане. Демонстранты держали плакаты с лозунгами «Мы против урана», «Добыча урана — враг Кыргызстана».

Активисты вышли на митинг специально 26 апреля — в этот день в 1986 году близ украинского города Припять произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Точно неизвестно, сколько человек погибли и пострадали от этой аварии, так как официальные советские власти занижали цифры, но речь идет о более 600 тысячах человек. Демонстранты включили метроном и объявили минуту молчания.

После этого митингующие озвучили свои требования, самое основное — полный запрет на добычу и переработку урана по всей стране. Активисты собирают подписи, чтобы передать свою резолюцию депутатам парламента и президенту.

«Перед радиацией мы все равны. Граждане поддерживают требование о полном законодательном запрете добычи и разработки урана в Кыргызстане. Даже если мы отстоим одно месторождение, они будут разрабатывать другое. Поэтому нужен полный запрет. Мораторий не поможет. На изменение Конституции был мораторий до 2020 года, но ее изменили», — заявил организатор митинга Элери Битикчи.

Другой митингующий заявил, что вышел на митинг, потому что депутаты парламента и власти должным образом не реагируют на эту угрозу.

«Это тот случай, когда оставаться в стороне уже нельзя. Речь идет о здоровье наших детей, будущего нашей страны. Дело даже не в уране, а в тех людях, которые сидят в парламенте и готовы продать нашу страну. Депутаты не стоят за интересы народа. Это говорит, что им плевать на все. У них уже готовы виллы за рубежом и они в любой момент могут покинуть Кыргызстан и оставить нас в фактически в Чернобыле», — заявил один из митингующих.

Еще один демонстрант считает, что власти заявили об отзыве лицензии у компании «ЮрАзия» в качестве отвлекающего маневра. Он опасается, что добыча урана продолжится.

«Сторонники добычи урана говорят о том, что добывать уран современными методами престижно. Но это не так. Первые бомбы в СССР были сделаны из нашего урана, у нас осталось много хвостохранилищ и нам это еще аукнется. Добывать уран — это все равно, что продать почку, чтобы купить подержанный автомобиль», — заявил активист.

Практически в конце митинга к демонстрантам вышли депутат Жогорку Кенеша Алмамабет Шыкмаматов и экс-парламентарий Равшан Жээнбеков. Они пытались выступить, однако организаторы не дали им микрофон, потому что не хотели, чтобы на митинге звучали политические лозунги.

Добыча урана на Иссык-Куле

Причиной выхода активистов на митинг стала разработка уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Добывать уран должна была компания «ЮрАзия». На фоне неоднократных митингов правительство отозвало лицензию у компании.

Также правительство приостановило работу на урановом месторождении Таш-Булак. Все здания компании опечатали, а работников вывезли с месторождения.

Правительство создало комиссию, которая должна «тщательно» изучить воздействие работ на урановом месторождении на окружающую среду.

Одновременно с этим депутаты парламента инициировали два законопроекта по мораторию на добычу урана. Один из них предусматривает мораторий на добычу урана по всей стране до 2070 года, а другой устанавливает запрет на 20 лет и ограничивается только Иссык-Кульской областью.

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