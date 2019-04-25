Материалы, опубликованные в рубрике «Мнение», выражают личную позицию их авторов. Авторка этой колонки — консультантка по сексуальному и репродуктивному здоровью Айканыш Эралиева. Подпишитесь на ее телеграм-канал, в котором можно прочесть о сексе и не только

Оргазм не является главной целью в сексе или показателем его качества. Из-за ошибочного мнения об этом большинство женщин (и треть мужчин) имитируют оргазм в время вагинального секса. Кто-то делает это для того, чтобы не задеть чувства или самооценку партнера, а кто-то — потому что «так надо».

Но оргазм и секс не обязательно должны быть взаимосвязаны и могут существовать по отдельности. В этом тексте мы поговорим о том, почему вагинального оргазма не существует, а главный орган в женском удовольствии — не влагалище, а мозг.

Что такое оргазм?

Оргазм — это кульминация сексуального возбуждения, которая характеризуется сильным чувством наслаждения и удовлетворения. Он наступает при стимуляции эрогенных зон — ими могут быть разные части тела и у каждого человека они индивидуальны. Кстати, эякуляция не означает, что человек точно испытал оргазм. Она может дать легкую разрядку (как, например, от мочеиспускания), а может и привести к оргазму — это зависит от множества факторов, о них поговорим чуть позже.

С точки зрения физиологии у мужчины и женщины оргазм происходит одинаково — повышается артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений, гениталии наливаются кровью, может наблюдаться небольшое покраснение кожи в области груди или лица, возрастает уровень окситоцина.

Но, тем не менее, женский оргазм более комплексный и намного менее изученный, чем мужской — так уж сложилось, что ученые всегда уделяли меньше внимания особенностям женской сексуальности, чем мужской.

Оргазм может быть разным по ощущениям и длительности в зависимости от способа стимуляции, от ваших чувств к партнеру/ке, от вашего эмоционального и физического состояния, а также от фазы менструального цикла. Короче говоря, на оргазм может влиять куча внешних причин, о которых мы даже не задумываемся (а может быть стоило бы).

Фото: jcomp / Freepik

Наше тело — это сплошная эрогенная зона. Но работает она только тогда, когда это подходит нашему мозгу. Включатель и выключатель оргазма находится в мозгу, а не внутри влагалища. То есть на получение женщиной удовольствия от секса в первую очередь влияют психологические факторы — то, насколько ей комфортно с партнером, насколько она расслаблена, принимает и любит ли она свое тело, устала ли она, беспокоит ли ее что-то в личной или рабочей жизни и т.д

Таким образом, то, что многие женщины не могут достичь оргазма во время секса — достаточно логично, учитывая современный ритм жизни и наличие кучи недостижимых для большинства девушек стереотипов о том, как они должны и не должны выглядеть.

Но природа наградила женщину одним очень полезным для получения оргазмов органом — клитором. У него нет никакой биологической функции кроме как приносить женщине удовольствие, поэтому получить оргазм через прямую стимуляцию клитора проще, чем от вагинального секса. Таким образом, эти стимуляции можно совмещать — для лучшего эффекта.

Некоторые исследования показывают, что любой женский оргазм, даже полученный от стимуляции влагалища, клиторальный. Дело в том, что клитор — намного больше, чем нам кажется. Бо́льшая его часть (ее еще называют его ножками) находится в нижней части полости таза и «обнимает» влагалище, а снаружи находится только головка, которая увеличивается от сексуального возбуждения (прямо как член).

Поэтому некоторые исследователи считают, что клитор способен смещаться к передней стенке влагалища во время вагинального секса, а оргазм, который женщина получает во время проникновения, происходит по сути от стимуляции клитора.

Как достичь оргазма?

Если вам еще ни разу не удавалось достичь оргазма даже при достаточной стимуляции клитора или передней стенки влагалища, в этом нет ничего страшного. Это нормально, не нужно сразу ставить себе диагноз фригидности.

Во-первых, не забывайте, что женский оргазм происходит в мозгу. Поэтому подумайте, достаточно ли вам комфортно, принимаете ли вы свое тело, считаете ли вы себя красивой и любите ли себя.

Кроме прочего, часто люди не могут достичь оргазма из-за того, что у них есть детская травма связанная с сексом. Например, родители как-то застали ребенка за изучением своих гениталий или мастурбацией (в чем, конечно же, нет ничего постыдного) и наругали. У ребенка осталось внутреннее ощущение, что мастурбация, секс и любые игры с половыми органами — это стыдно и плохо. Поэтому он уже будучи взрослым просто не позволяет себе получить оргазм. Не помогает в этом и общественное мнение о том, что секс — это что-то стыдное, о чем нельзя говорить вслух. Такие проблемы можно решить при помощи психотерапевта.

Фото: Hanna Postovaya / unsplash

Если же вы действительно очень хотите получить оргазм, но не знаете с чего начать, легче всего открыть его для себя через мастурбацию. Не стесняйтесь и не бойтесь — мастурбация это не стыдно и не гадко. Наоборот, доказано, что она, если заниматься ею в меру, очень полезна для раскрытия своей сексуальности и изучения своего тела.

Создайте обстановку, в которой вы будете ощущать себя комфортно не только физически, но и психологически. Если вы еще не знакомы со своим клитором, то пришло время это сделать. Его можно найти на ощупь или же взять зеркало и внимательно рассмотреть свои гениталии. Для того чтобы его нащупать, нужно раздвинуть половые губы — его головка расположена ближе к лобку, там где они соединяются. Положите средний палец на это место и мягко нажмите, проводя пальцем вверх и вниз. Если почувствуете небольшое эластичное уплотнение — вы на правильном месте.

После того как вы создали себе комфортную обстановку, приняли удобную позу, нашли свой клитор, можете приступать к мастурбации. Желательно начать с медленных движений, постепенно увеличивая силу стимуляции. Если имеете возможность, используйте лубрикант — так будет проще и приятнее. Вы начнете ощущать приятное напряжение в теле, которое будет нарастать с каждым движением. В какой-то момент оно станет очень сильным, а потом наступит яркая разрядка, которую некоторые женщины описывают как мини-взрыв — она может сопровождаться непроизвольными движениями тела, потемнением в глазах, легким головокружением. Если это произошло с вами, поздравляю вы испытали оргазм.

Дальше вы можете экспериментировать с другими видами стимуляциями — например, с вибраторами, струей воды и т.д.

Оргазм во время вагинального секса

Если женщина психологически не настроена на секс, то даже качественная стимуляция клитора не приведет к оргазму. Если есть хоть малейшая деталь, которая беспокоит или отвлекает вас во время секса, вы не сможете полностью расслабиться и шанс получить оргазм будет значительно меньше.

Например, если вы практикуете прерванный половой акт как средство контрацепции и постоянно думаете о том как бы не забеременеть, то естественно вы не сможете полностью расслабиться и получить удовольствие. Следовательно, нужно обсудить с партнером использование других методов контрацепции, чтобы вы могли чувствовать себя спокойнее и увереннее.

Фото: jcomp / freepik

Или например, вам не нравится в какой позе вы занимаетесь сексом или вас отвлекает то, что за стеной спит сосед/ка по квартире или родители. Для начала стоит поговорить об этом со своим партнером/кой, решить эту проблему, а потом отправляться на поиски оргазма.

Некоторые женщины смогли развить свою чувствительность до такой степени, что способны получить оргазм от стимуляции любой части своего тела. Если вы тоже так хотите, но пока получаете оргазм только от клиторальной мастурбации, предлагаю зайти немного с другой стороны.

Вам тоже нужно создать комфортную для себя обстановку и принять удобную позу — это бессменное правило. Начинайте стимулировать клитор или переднюю стенку влагалища, но не зацикливайтесь только на этих частях тела. Как только вы будете ощущать, что напряжение в вашем теле нарастает, прекращайте стимуляцию клитора и переходите на другую эрогенную для вас зону — например, на соски. Поглаживайте их или зажимайте между пальцами, а потом возвращайтесь к стимуляции клитора или передней стенки влагалища. Попробуйте повторить эту схему несколько раз, и в конце упражнения вы, скорее всего, уже не сможете контролировать себя и оргазм наступит сам собой.

Почему так происходит? Отказываясь от оргазма несколько раз подряд, вы позволяете мозгу, который уже готов к разрядке обратить внимание на другие части тела в момент стимуляции. Не давая разрядиться привычным способом, мозг будет искать другую зону, менее активную, стимулируя которую вы получите оргазм. Главное чаще практиковать такое упражнение, чтоб мозг смог запомнить ощущения и месторасположение новых эрогенных зон.

Но самое главное: если у вас не получилось получить оргазм сразу, не расстраивайтесь и не думайте, что с вами что-то не так. По разным данным от 50 до 70% женщин не испытывают оргазм во время секса с проникновением. Если вы среди них, попробуйте разнообразить свои сексуальные практики — например, используйте вибратор для стимуляции клитора во время вагинального секса с партнером/кой. Вы в праве сами решать, каким будет ваш секс — не идите на поводу у того, что думает о нем общество.

Кроме того, секс может происходить и без оргазмов, если вам это подходит. Ведь оргазм — не необходимый конечный результат секса и не показатель его качества, а всего лишь приятный бонус, как вишенка на торте.

Наслаждайтесь процессом и изучайте свое тело!