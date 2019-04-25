Вице-мэр Джалал-Абада Болот Узакбаев посадил саженцы на субботнике в парке 13 апреля. Узакбаева сопровождали представители областной администрации и журналисты.

Позже выяснилось, что около 60 саженцев уже высадили в этом парке ученики местного лицея. Однако специально к визиту вице-мэра два саженца вырыли, чтобы тот мог демонстративно посадить их при журналистах.

«Я сам лично вырыл два саженца. Затем Узакбаев взял лопату и телевидение снимало, как он сажает деревья. За час с ними ничего бы и не случилось, но меня удивила эта показуха. Он не должен был так делать. Это народный парк, лучше бы принес с собой десять саженцев и посадил», — сказал начальник парка Сабыр Маматалиев.