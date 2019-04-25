Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 25 апреля посетил месторождение Таш-булак и встретился местными жителями в городе Балыкчы. Во время выступления он заявил, что правительство отозвало лицензию у компании «ЮрАзия в Кыргызстане» на геологоразведку на месторождении Таш-Булак, где планировали добывать уран.

«Работы на урановом месторождении приостановлены. Сейчас компания “ЮрАзия” не проводит даже разведывательных работ. ГКПЭН отозвал лицензию у компании. Теперь они не имеют права проводить там вообще никаких работ», — цитирует слова Боронова издание «Кабар».

Причину такого решения вице-премьер-министр не озвучил и пообещал предоставить официальные документы о приостановлении лицензии позже.

Он призвал местных жителей не выходить на митинги после 29 апреля, чтобы не сорвать летний туристический сезон на Иссык-Куле.

В пресс-службах правительства и Госкомитета промышленности журналистам «Клоопа» не подтвердили, но и не опровергли информацию об отзыве лицензии у компании.

Заявление об отзыве лицензии у «ЮрАзии» Боронов озвучил на фоне митингов и недовольства граждан из-за планируемой добычи урана на месторождении Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Петиция против добычи урана в Таш-Булаке собрала уже более 27 тысяч подписей.

После митингов премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился приостановить работу на урановом месторождении Таш-Булак. Все здания компании опечатали, а работников вывезли с месторождения.

Правительство создало комиссию, которая должна «тщательно» изучить воздействие работ на урановом месторождении на окружающую среду. После ее заключения планировалось решить, продолжатся ли работы на месторождении.

Одновременно с этим депутаты парламента инициировали два законопроекта по мораторию на добычу урана. Один из них предусматривает мораторий на добычу урана по всей стране до 2070 года, а другой устанавливает запрет на 20 лет и ограничивается только Иссык-Кульской областью.