Неизвестный сотрудник патрульной милиции въехал на служебной автомобиле прямо в озеро Иссык-Куль и сфотографировался. На фото видна еще одна машина.

Оставлять автомобили в прибрежной зоне запрещено. Въезд на пляжи тоже запрещен, за это могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч сомов.

Милиция ежегодно ищет, задерживает и штрафует нарушителей, оставляющих автомобили на пляжах и прибрежной зоне. По информации 24.kg, милиционера, нарушившего правила и въехавшего в озеро на авто, ждет служебное расследование.