«1984» — роману-антиутопии и самой знаменитой работе английского писателя Джорджа Оруэлла — 8 июня 2019 года исполнился 71 год. Роман пережил удивительную историю — в течение 70 лет «1984» был не просто литературным произведением, но и политическим пророчеством.

Он пережил в общественной дискуссии другие романы-антиутопии, среди которых оказались «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли (1932 год), «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (1953 год), «Заводной апельсин» Энтони Берджесса (1962 год), не говоря уже о двух произведениях, которым Оруэлл обязан: «Мы» Евгения Замятина (1921 год) и «Слепящая тьма» Артура Кестлера (1940 год).

«1984» — это роман о Холодной войне СССР и США, но противостояние двух супердержав уже 30 лет как закончилось. Почему же работа Оруэлла все еще популярна?

Возможно, одним из элементов успеха стало то, что, в отличие от «Слепящей тьмы» Кестлера, Оруэлл не описывал события в своем романе, как жизнь в коммунистической стране. «1984» — это предостережение жителям и лидерам либеральных демократий о происходящих негативных тенденциях, по крайней мере так и читался роман.

Послевоенный процесс советизации Восточной Европы, как тогда казалось, как-будто сошел со страниц произведения, но американские читатели отреагировали на книгу после её выхода, как на клятву верности идеям «маккартизма».

В 1970-е годы американцы цитировали роман, когда говорили о уотергейтском скандале, в результате которого американский президент Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку. В 1983-84 годах продажи романа подскочили — всего было продано 4 миллиона копий — потому что это был тот самый 1984 год. А в 2016-м произведение получило новый импульс — после прихода к власти в США президента Дональда Трампа.

Фундаментальной предпосылкой романа была идея, которая почти сразу потеряла актуальность — идея о том, что мир разделится на три тоталитарных супердержавы в состоянии бесконечной мировой войны без победителя, а сами они существуют в условиях жесткой иерархии, и контроль над информацией находится только у власти.