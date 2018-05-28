Суд освободил гендиректора KAZ Minerals Bozymchak

Первомайский райсуд Бишкека освободил из под стражи гендиректора казахской сырьевой компании KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева. Ранее его задержали в аэропорту «Манас» по обвинениям в «сокрытии налогов».

Информацию об освобождении Ильяса Тулекеева журналисту Kloop.kg подтвердили в пресс-службе Верховного суда.

«Ильса Тулекеева освободили в зале суда. Дальше [этим делом] будет заниматься финпол», — сообщили в пресс-службе.

Гендиректора KAZ Minerals Bozymchak Ильса Тулекеева задержали 26 мая в аэропорту «Манас» — по обвинениям в «злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» и «сокрытии налогов».

Компания KAZ Minerals подтвердила казахскому изданию «Тенгриньюс», что финпол Кыргызстана задержал гендиректора их дочерней компании KAZ Minerals Bozymchak Тулекеева на паспортном контроле в аэропорту Бишкека.

«Нам известно, что именно инкриминируется господину Тулекееву. В частности, речь идет об уплате налогов в бюджет Кыргызстана», — сообщили в компании.

По данным KAZ Minerals, в 2017 году власти Кыргызстана потребовали от KAZ Minerals Bozymchak доплатить налоги, но компания отклонила это требование и обжаловала его в суде.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба компании, KAZ Minerals пытается добиться от властей Кыргызстана возмещения налога на добавленную стоимость, что также «является предметом разбирательств».

«Речь идет о сумме порядка 50 миллионов сомов. Это та сумма, которую в качестве задолженности инкриминирует налоговая Кыргызстана», — говорится в сообщении компании.

Осенью 2017 году власти Кыргызстана приостанавливали лицензию KAZ Minerals на разработку рудника. Основанием послужили нарушения промышленной и экологической безопасности, а также вырубка деревьев, в том числе арчи. За вырубку деревьев компанию оштрафовали на 669 тысяч сомов, KAZ Minerals выплатила штраф и продолжила работу.

KAZ Minerals Bozymchak

Казахская компания KAZ Minerals Bozymchak входит в группу KAZ Minerals PLC и работает в Кыргызстане с 2007 года.

KAZ Minerals имеет четыре подземных рудника в Восточно-казахстанской области, четыре обогатительные фабрики и открытый рудник Бозымчак в Кыргызстане, где с августа 2015 года запустила горно-обогатительный комбинат «Бозымчак».

Компания разрабатывает карьер Бозымчак с 2011 года, а фабрику с аналогичным названием построили в 2014 году. Правительство оценивает ежегодные платежи компании в бюджет Кыргызстана в 310 млн сомов.

В кыргызском представительстве KAZ Minerals работают около тысячи человек, более 90 процентов из них — кыргызстанцы. До 2015 года компания называлась «Казахмыс Голд Кыргызстан».

По теме: