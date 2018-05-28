ГКНБ возбудил дело из-за покупки саженцев для Бишкека за 9 тысяч сомов

Госкомитет нацбезопасности возбудил дело из-за того, что сотрудники госпредприятия «Бишкекзеленхоз» закупили крупномерные саженцы за 9 090 сомов. По версии следствия, сотрудники «Бишкекзеленхоза» заключили контракт вопреки интересам Кыргызстана.

По данным спецслужбы, в 2017 году мэрия утвердила бюджет, где на покупку крупномерных саженцев предусматривалось 60 млн сомов. За весь год «Зеленхоз» заключил договоры на покупку саженцев с тремя компаниями.

Компания «Арт Грин» должна была поставить саженцы по 9 090 сомов на общую сумму в 18,6 млн сомов. Мэрия также заключила контракты с компанией «АГТ Азия» на сумму 8,9 млн сомов, а у фирмы «Зиар Строй» закупили деревья на 14,8 млн сомов. Однако, сколько стоили саженцы этих двух компаний, ГКНБ не уточняет.

«Сейчас проводится аудит по факту приобретения крупномерных саженцев с закрытой корневой системой и обоснованности закупки», — говорится в сообщении ГКНБ.

ГКНБ возбудил уголовное дело по признакам преступлений «Злоупотребление должностным положением», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций» и «Заключение контракта вопреки интересам Кыргызстана».

Городские власти закупили крупномерные саженцы, чтобы компенсировать массовую вырубку 3000 деревьев в Бишкеке в 2017 году. По информации мэрии, деревья привезли из Европы, и за каждый привозной саженец заплатили от четырех до девяти тысяч сомов.

Крупномерные саженцы — это деревья высотой от трех до пятнадцати метров. Такие саженцы всегда пересаживают с комом земли. Это связано с тем, что при пересадке большому растению нужно много корней, а сохранить основную корневую массу возможно лишь в земляном коме.

Мэрия Бишкека утверждала, что в кыргызских питомниках не было «крупномеров» и «хорошего посадочного материала», и именно поэтому саженцы заказывали в Европе. Директор «Бишкекзеленхоза» Алымжан Усубакунов сказал, что предприятие закупило крупномерные саженцы дешевле рыночной стоимости.

В середине мая журналисты издания «Спутник» выпустили сюжет, где показали, что 28 саженцев за 9 090 сомов засохли. Пресс-секретарь «Бишкекзеленхоза» Болот Абдыжапаров сообщил журналисту Kloop.kg, что поставщик заменит не прижившиеся саженцы за свой счет.

По теме: