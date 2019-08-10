Власти 10 августа сообщили, что в Нарынской области все спокойно и собравшиеся днем ранее 300 жителей разошлись. 9 августа они собрались в селе Кара-Чий Нарынской области и поставили юрты на обочине трассы Бишкек-Торугарт. Жители требовали ответа правительства и президента на их требование запретить разработку недр на месторождении Солтон-Сары.

С жителями встретился полпред правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов. Он провел переговоры и заявил собравшимся о недопустимости провокаций из-за политической ситуации в стране.

Жители согласились прекратить собрание после того, как их выслушали и внесли их требования в протокол. Нарынчане недовольны невниманием властей к их проблемам. Тему месторождения Солтон-Сары обсуждали на экстренном заседании парламента 8 августа, но основной темой и причиной встречи депутатов был неудачный штурм дома Атамбаева.

На внеочередном заседании парламента некоторые депутаты упрекнули премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в пассивности в решение конфликта местных жителей и китайской компании.

Пока правительство временно приостановило на месяц деятельность китайской горнодобывающей компании Zhong Ji Mining на месторождении Солтон-Сары. Компания уже вывезла своих работников и часть техники с месторождения.

Солтон-Сары

Конфликт жителей Нарына и китайских разработчиков недр случался неоднократно, но в начале августа случилось несколько стычек подряд.

Жители обвиняли компанию в массовом падеже скота, и хотя Ветинспекция исключала вину золотодобытчика, китайские инвесторы даже согласились “ради имиджа” выплатить компенсации. А в августе драка, в которой пострадали два местных жителя, привела к акции протеста жителей.

3 августа в конфликте с сотрудниками компании пострадали два жителя села Оттук, 4 августа это стало причиной стихийного пикета 30 животноводов, а 5 августа вышли протестовать уже 700 нарынчан — они требовали, чтобы китайская компания покинула месторождение.

Местные жители и сотрудники Zhong Ji Mining стали перебрасываться камнями, пострадали несколько десятков человек. На следующий день в Нарын прибыли вице-премьер Кубатбек Боронов, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и председатель Госслужбы исполнения наказаний Мелис Турганбаев. За несоблюдение экологических норм компанию оштрафовали на 500 000 сомов и приостановили работу на месяц, после чего жители разошлись.

Санкции и конфликты не понравились китайскому диппредставительству, посол Китая Ду Дэвэнь встретился с вице-премьером Женишем Раззаковым, посольство потребовало урегулировать инцидент, защитить китайскую компанию.

Zhong ji Mining получила лицензию на геологоразведку и разработку месторождения Солтон-Сары в 2012 году и планировала в этом году построить в Нарыне золотодобывающий комбинат.