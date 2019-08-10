Следователи приехали к дому бывшего президента Алмазбека Атамбаева днем 10 августа и забрали в Чуйское управления ГКНБ Нурбека Шаршенова.

Представительница СДПК Кундуз Ажибекова сообщила, что Шаршенов — брат бывшего президента. Ее также забрали на встречу со следователями. Статус и Ажибековой, и Шаршенова пока неизвестен.

Нурбек Шаршенов упоминался в списке родственников Атамбаева, банковские счета которых в июне планировала проверить прокуратура.

Также СДПК сообщила об исчезновении своего активиста Залкара Бакирова, его родственники не знают, где он. Ранее зампред СДПК Кундуз Жолдубаева заявила «Клоопу», что Бакирова задержали после допроса в МВД, но в министерстве это опровергли.

МВД уже сообщило о задержании других сторонников Атамбаева — Алги Кылычева и Амантура Жамгырчиева, которые работали в «Народном штабе». Помимо этого, в СИЗО поместили и ближайшего сторонника Атамбаева, бывшего главу его президентской администрации Фарида Ниязова. Он проходит по делу о захвате спецназовцев в заложники, но его статус пока неизвестен.

Следователи также вызывали на допрос других соратников бывшего президента: депутатов Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову, а также его сына Сейитбека Атамбаева. Сам Атамбаев находится под арестом, ему предъявлены обвинения в коррупции. Он сдался властям 8 августа, после двухдневнего ожесточенного сопротивления.