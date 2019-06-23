Счета экс-президента и его близких будут проверены.

Ходатайство о выемке финансовых и банковских документов Алмазбека Атамбаева направила в суд Военная прокуратура. Первомайский районный суд Бишкека разрешил проверить счета бывшего главы государства, его семьи и приближенных. Постановление еще можно обжаловать.

Связаться с представителями экс-президента и узнать их точку зрения на момент создания материала не удалось.

Ранее парламент направил в Генпрокуратуру решение о снятии с Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Депутатская комиссия считает, что Атамбаев, будучи на посту главы государства и пользуясь статусом должностного лица, вмешивался в правосудие, чтобы «ограничить свободу слова и свободу лиц, которые критиковали президента».

В числе озвученных обвинений — контроль над освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году, коррупция при модернизации ТЭЦ и поставках угля, коррупционное приобретение земельных участков — касается это как раз дома в Кой-Таше, где было проведено гражданское собрание сторонников.

Чьи счета проверят и кто эти люди?

Семья Атамбаева. Фото: Султан Досалиев

Должны проверить счета Алмазбека Атамбаева, его супруги Раисы Атамбаевой, сыновей Кадырбека и Сейитбека Атамбаевых, дочерей Алии Шагиевой, Динары и Дианы Атамбаевых.

Упоминается также некий Сейилбек Атамбаев — вероятно, имеется в виду сын Атамбаева от первого брака Сейтек Атамбаев, родной брат Сейитбека Атамбаева.

В списке числится также Нурбек Шаршенов — очевидно имеется в виду с владелец 30% доли в компании Red Rokcs, которого ранее не раз называли родственником Алмазбека Атамбаева. Со стороны бывшей первой леди Раисы Атамбаевой проверят счета Луизы, Альбины и Рамили Шагиевых. В списке на проверку счетов также значатся некие Артур и Лилия Байбурины, Жибек Рахмаджанова, Аэлита Сатыбалдиева, Раиса Бектемирова, Азиза Темирбекова.

Кайрат Абдуллаев, получающий награду как лучший экспортер из рук Сооронбая Жээнбекова, тогда еще премьер-министра.

Хотят проверить счета Кайрата Абдуллаева — вероятно имеется в виду основатель «Умут и Ко» и владелец заведения «Гавайи». Проведут выемку банковских документов бывшего телохранителя Атамбаева Дамира Мусакеева, которого уже обвинили в незаконном обогащении и осудили на пять лет.

Пархати Субихи

Проверят счета Пархати Субихи, соучредителя фирмы «Форум», которая принадлежит экс-президенту. Он же владелец «Инвестиционной компании Хуасинь» и, согласно расследованию Эдиля Байсалова, может быть связан с «Терексаи Жаштары», которой владеет компания «Ака Петролеум». «Ака Петролеум» по расследованию Али Токтахунова связана с выводом из Кыргызстана 700 млн долларов и кланом Матраимовых. Кроме того, основатель «Терексаи Жаштары» — брат нынешнего главы Финпола Бакира Таирова.

Алмазбек Атамбаев со своей супругой Раисой (в центре), Ахмет Кая (крайний слева) и председатель Торгово-промышленной палаты Турции Рифат Хисарджыклыоглу (крайний справа). Фото: Торгово-промышленная палата.

Проверят счета еще одного фигуранта журналистских расследований — турецкого бизнесмена Ахмета Кая. Он владеет Elektromed Elektronik — компанией, 90% акций которой Атамбаев продал в январе 2003 года. Некоторое время турецкий бизнесмен даже был советником Алмазбека Атамбаева, когда тот был президентом.

Будут проверены документы начиная с 2009 года по 2019 год на счетах, расположенных в бишкекском филиале Национального банка Пакистана, «БТА банке», «Демир Кыргыз Интернешнл банке», «Бай Тушуме», «Банке Азии», «КИКБ», «Толубае», «Айыл банке», «Капитал банке», «Бакай банке», «Дос-Кредобанке», «Коммерческом банке «Кыргызстан», «Евразийском сберегательном банке», «РСК банке», «Финанс Кредит Банке», «Халык Банке Кыргызстан», «ЭкоИсламикБанке», «Оптима банке», «Аманбанке», «Росинбанке», «Кыргызкоммерцбанке», «Кыргызко-Швейцарском банке», «Финка банке», « Чанг Ан Банке» и «Банке Компаньон».