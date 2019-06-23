Бишкекский горкенеш (БГК) приобрел на средства из бюджета фотоаппарат за сумму чуть более, чем в три тысячи долларов. На приобретение фототехники выделяли 240 000 сомов, победителем тендера стал Евгений Козаков, предложивший БГК фотоаппарат за 231 100 сомов.

В тендере участвовали пять участников, но квалификационным требованиям соответствовали только двое — из них Козаков требовал меньшую цену за фотоаппарат.

БГК объявил тендер на покупку фотоаппарата 10 июня. Горкенеш объяснил это тем, что журналисты жаловались на качество фотографий, выставленных на сайте.

«Фотоаппарату, которым мы пользовались, скорее всего больше пяти лет. Журналисты сами предложили купить новый фотоаппарат, потому что они жаловались на качество фотографий», — сказали в пресс-службе горкенеша.

Это уже третий тендер на покупку фотоаппарата — два предыдущих были отменены из-за технических ошибок.