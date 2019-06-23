Фото: Евгений Ким, @ev_geniy_kim



В Алматы установили памятник олимпийскому чемпиону в фигурном катании Денису Тену, убитому в прошлом году. Памятник стоит на месте убийства — пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы.

Рядом с памятником установили гранитный постамент с достижениями фигуриста.

Тена убили 19 июля 2018 года грабители, хотевшие снять зеркало с его автомобиля. Он получил ножевое ранение и скончался в больнице. Ему было 25 лет.

Убийц фигуриста приговорили к 18 годам лишения свободы. Еще один человек был приговорен к четырем годам за недонесение о преступлении, позже наказание смягчили.