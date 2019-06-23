Госкомитет нацбезопасности сообщил, что за призыв к межрегиональной розни предусмотрена уголовная ответственность. Ведомство проводит розыскные мероприятия по установлению создателей и распространителей публикаций в социальных сетях, «направленных на разжигание межрегиональной вражды».

По информации ГКНБ, провокационные материалы распространяют в кыргызскоязычном сегменте соцсетей. Тем не менее спецслужба не уточнила, какие именно публикации имеются в виду.

«ГКНБ сообщает следующее: эти провокационные материалы распространяются в целях нагнетания общественно-политической ситуации в стране», — говорит ведомство в своем сообщении.

Неделей ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, рассказал о «реальных угрозах безопасности», исходящих из интернета.

«В современных условиях угрозы, исходящие из интернет-пространства, являются реальными угрозами безопасности государств. Все чаще имеют место случаи, когда непроверенная и даже заведомо ложная информация тиражируется, формируя негативный фон», — сказал он.

Ответственность за посты в соцсетях

В 2017 году власти хотели ввести закон о блогерах — полную копию аналогичного российского закона. Если бы его ввели, то людей обязали бы указывать свое имя и контактные данные, не использовать мат, не публиковать «недостоверную информацию» и соблюдать длинный список правил, за нарушение которых людей штрафовали бы на сумму от пяти до ста тысяч сомов. Закон не был принят, его отправили на доработку.

Однако пользователей соцсети привлекали к ответственности как до, так и после этого закона.

Например, в июне 2017 года за осмеяние флага Кыргызстана были задержаны два человека. В том же месяце ГКНБ возбудил уголовное дело на пользователя фейсбука из-за «призывов к межэтнической вражде». По этому делу были допрошены еще шесть пользователей соцсети.

В том же году ГКНБ выявил 45 пользователей соцсетей, которые негативно отзывались об Алмазбеке Атамбаеве, занимавшем тогда пост президента страны.

А в 2016 году ГКНБ допросил человека из-за сатиры на Атамбаева в соцсетях. В том же году житель Кара-Суу получил год условного срока после «лайка» в Одноклассниках в поддержку осужденного имама.