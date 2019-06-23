Обыск. Фото: 24.kg

В кондитерской компании «Элит Шоко» прошли обыски, а ее хозяйку Аиду Жолдошеву вызвали на допрос. СМИ, ссылаясь на Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пишут, что обыски пройдут во всех кондитерских компаниях, которые вывозят свой товар в другие страны.

В чем причина интереса правоохранительных органов к кондитерским компаниям? Рассказываем.

В ночь с 31 мая на 1 июня на границе Германии и Польши был задержан автомобиль с грузинскими номерами, гражданином Турции за рулем и грузом из Кыргызстана — а в нем 670 килограмм афганского героина. Направлялся автомобиль в Бельгию.

Наркотики находились в 532 пачках под видом турецких сладостей — халвы и рахат-лукума. По документам водитель вез 20 тонн сладостей, но груза было на две тонны больше.

Это самая крупная партия наркотиков, задержанная за последние годы в Евросоюзе. По информации Дойче Велле, стоимость груза около 50 млн евро.

Водителя — 63-летнего гражданина Турции Озона Сулеймана — взяли под стражу. Мужчина утверждает, что не знал, что в коробках со сладостями был героин. Он давно жил и работал в Кыргызстане и вез в Бельгию груз компании «Элит Шоко». Раньше Сулейман работал и в других кондитерских компаниях Кыргызстана.

Правоохранительные органы Германии узнали о подозрительном грузовике от голландских полицейских, сообщивших им о некой голландско-турецкой банде. Правоохранительные органы Кыргызстана не разглашает информацию из-за тайны следствия и сообщают лишь о начале следственной проверки. Тем не менее, обыски и допросы уже были проведены.