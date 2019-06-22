Алмазбек Атамбаев выступил с речью на мирном собрании в собственном доме в селе Кой-Таш. На мероприятии присутствовали более 300 человек.
Экс-президент заявил, что никогда ни у кого не просил денег, наоборот, все просили у него — в том числе действующий президент.
О чем еще говорил Атамбаев? Очень коротко.
- 10 лет назад в Кыргызстане не было ничего. Ни электричества, ни армии. С ним все изменилось и люди даже перестали делиться на север и юг.
- Он может за себя постоять и хочет, чтобы в стране не проливалась кровь. Польщен тем, что простые люди предлагают ему помощь и защиту.
- Парламент — чимкирики (сопли, сопливые) и ОПГ. Во главе ОПГ Жээнбековы и Матраимовы.
- Во время президентства ему все врали — и Жээнбеков, и ГКНБ, и окружение.
- Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова не за что судить. Исаков — чистый человек, Дамира Мусакеева посадили за коррупцию, хотя настоящие коррупционеры сидят вокруг Жээнбекова.