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Алмазбек Атамбаев выступил с речью на мирном собрании в собственном доме в селе Кой-Таш. На мероприятии присутствовали более 300 человек.

Экс-президент заявил, что никогда ни у кого не просил денег, наоборот, все просили у него — в том числе действующий президент.

О чем еще говорил Атамбаев? Очень коротко.

  • 10 лет назад в Кыргызстане не было ничего. Ни электричества, ни армии. С ним все изменилось и люди даже перестали делиться на север и юг.
  • Он может за себя постоять и хочет, чтобы в стране не проливалась кровь. Польщен тем, что простые люди предлагают ему помощь и защиту.
  • Парламент — чимкирики (сопли, сопливые) и ОПГ. Во главе ОПГ Жээнбековы и Матраимовы.
  • Во время президентства ему все врали — и Жээнбеков, и ГКНБ, и окружение.
  • Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова не за что судить. Исаков — чистый человек, Дамира Мусакеева посадили за коррупцию, хотя настоящие коррупционеры сидят вокруг Жээнбекова. 

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