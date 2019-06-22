Алмазбек Атамбаев выступил с речью на мирном собрании в собственном доме в селе Кой-Таш. На мероприятии присутствовали более 300 человек.

Экс-президент заявил, что никогда ни у кого не просил денег, наоборот, все просили у него — в том числе действующий президент.

О чем еще говорил Атамбаев? Очень коротко.