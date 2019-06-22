В доме экс-президента Алмазбека Атамбаева прошло гражданское собрание в его поддержку. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал «Апрель».
Ранее СДПК предупреждала власти, что не будет проводить митинг в защиту Атамбаева, но имеет право на мирное собрание.
На мероприятии присутствовали несколько сотен человек (в трансляции «Апрель» упоминает 300, а в статье — уже 500), выступали спикеры «из народа», политики и сам бывший глава государства. Они осудили политику властей по отношению к Атамбаеву.
Сообщается, что в дом экс-президента в селе Кой-Таш были приглашены жители Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областей.
Собрание было проведено после того, как парламент направил в Генпрокуратуру решение о снятии с Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.
Депутатская комиссия считает, что Атамбаев, будучи на посту главы государства и пользуясь статусом должностного лица, вмешивался в правосудие, чтобы «ограничить свободу слова и свободу лиц, которые критиковали президента».
В числе озвученных обвинений — контроль над освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году из колонии, коррупция при модернизации ТЭЦ и поставках угля, коррупционное приобретение земельных участков — касается это как раз дома в Кой-Таше, где было проведено гражданское собрание сторонников экс-президента.