Контекст: Депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева опубликовала свое окончательное заключение. Парламент поддержал заключение депутатской комиссии о выдвижении обвинений и лишении Атамбаева неприкосновенности.

Все это происходит на фоне затянувшегося конфликта между Атамбаевым и его преемником и нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Рассказываем, в чем депутаты обвиняют Атамбаева.

Гонения и репрессии со стороны Атамбаева

В заключении депутатской комиссии говорится, что Атамбаев, будучи на посту главы государства и пользуясь статусом должностного лица, вмешивался в правосудие, чтобы «ограничить свободу слова и свободу лиц, которые критиковали президента».

«Атамбаев, используя в своих интересах все ветви власти, создал организованные преступные группы, подверг гонениям и репрессиям выступавших против его режима депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана, судей, общественных деятелей, а также журналистов и представителей СМИ», — говорится в заключении.

Комиссия приводит несколько примеров таких гонений:

Дело Бекболота Талгарбекова и Тойгонбая Калматова, которых обвиняли по статьям о захвате власти и возбуждении межнациональной вражды, когда Атамбаев был президентом.

Талгарбеков в своем выступлении перед депутатской комиссией заявил, что следователь предлагал ему принести письменные извинения Атамбаеву, взамен на прекращение уголовного преследования в отношении него. По словам Калматова, следователь напрямую ему сказал, что в его действиях нет состава преступления. По словам следователя, он вынужден выполнять приказ Атамбаева.

Дело оппозиционеров Омурбека Текебаева и Алмамбета Шыкмаматова, уголовные дела на которых завели после критики поправок в конституцию, предложенных Атамбаевым в 2016 году. В заключении комиссии говорится, что в этом деле имели место «факты дачи личного указания со стороны Атамбаева об уголовном преследовании политиков и вмешательство в правосудие».

Дело Наримана Тюлеева, которого осудили за коррупцию и легализацию преступных доходов — будучи мэром Бишкека Тюлеев, по версии следствия, закупил автобусы в Китае по завышенной цене. Тюлеев на заседании комиссии заявил, что на него возбудили уголовное дело из-за того, что он потребовал у Атамбаева $500 тысяч. По словам Тюлеева, Атамбаев занял эти деньги для своей избирательной кампании в 2011 году.

Дело редакции Kaktus Media (бывшая «Заноза»), к которой Атамбаев выставил иски на 30 млн сомов. Соучредитель издания Нарын Айып заявил на заседании комиссии, что Атамбаев пытался ограничить право журналистов на свободу слова, подавая иски через Генеральную прокуратуру в защиту своей чести и достоинства. Также Айып считает, что Атамбаев вмешивался в судебный процесс, чтобы суд вынес решение в пользу президента.

Другие факты об ограничении свободы слова со стороны Атамбаева: закрытие телеканала «Сентябрь», иск к информагентству 24.kg на 1 млн сомов, иски к редакции кыргызского офиса радио «Азаттык» на 10 млн сомов, иск к главе правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой на 3 млн сомов.

Также суд обязал журналиста Дайырбека Орунбекова выплатить Атамбаеву 2 млн сомов, журналиста Адиля Турдукулова — 50 тысяч сомов, а юристов партии «Ата Мекен» Канатбека Азиза — 10 млн сомов.

Дело Батукаева

Депутатская комиссия считает, что Атамбаев контролировал освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году из колонии. Батукаев вышел на свободу из-за диагноза «лейкоз», который оказался поддельным.

«Под непосредственным контролем, координацией и по поручению Атамбаева было организовано незаконное освобождение Батукаева. Полагаем это дело обошлось не без коррупции и получения незаконного вознаграждения», — говорится в заключении.

По данным комиссии у правоохранителей есть ряд свидетелей, которые могут рассказать о возможном участии Атамбаева в качестве организатора в этом деле.

Приобретение земельных участков

Депутатская комиссия считает, что за период своего президентства Атамбаев незаконно приобрел несколько земельных участков.

«Земельный участок, на котором расположен дом Атамбаева в селе Кой-Таш, был получен им без соблюдения установленных законодательством сроков и условий. При содействии отдельных должностных лиц Атамбаев незаконно завладел и пользуется земельным участком в селе Кой-Таш Аламудунского района», — говорится в заключении комиссии.

Комиссия считает, что сделка по земельному участку в Кой-Таше может прикрывать коррупционный факт, а именно вознаграждение Атамбаева за назначение Албека Ибраимова на должность мэра Бишкека. Также через эту сделку могли быть легализованы преступные доходы семьи Ибраимова.

Аффилированные компании с Атамбаевым

Депутаты утверждают, что изучили налоговые декларации Атамбаева, реестр юридических лиц Кыргызстана и другие документы, которые говорят о том, что бывший президент владеет компанией «Форум» через подставное лицо Субихи Пархати. Также комиссия подозревает, что Атамбаев владел компаниями «Хуасинь» , «Терексай Жаштары», «Бизниснур» и «АКА Петролеум».

«Вышеизложенные обстоятельства указывают на незаконное участие Атамбаевым в предпринимательской деятельности, а также в коррупции, выраженной в предоставлении благ и преимуществ для компаний “Терексай Жаштары”, “Хуасинь”, а также выраженная в создания благ и преимуществ для “АКА Петролеум ” при попытке приобретения данной компанией 100 % акций мобильного оператора “Альфа Телеком”», — говорится в заключении комиссии.

Модернизация ТЭЦ Бишкека

В заключении комиссии говорится, что причастность Атамбаева к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека подтверждается его собственными заявлениями. Кыргызстан взял кредит на модернизацию ТЭЦ столицы в $386 млн у китайского Эксимбанка.

«Все стратегические решения по реконструкции ТЭЦ Бишкека за счет кредита Китая, в том числе о согласии на выбор подрядчика китайской стороной принимались лично им, как главой государства, и правительством страны после всесторонних обсуждений с руководителями госорганов. Ключевая роль президента страны в принятии таких решений обусловлена сложившимся дефицитом ответственности государственных органов и служащих, обязанностями главы государства во внешней политике», — цитирует комиссия Атамбаева.

Поставки угля на ТЭЦ Бишкека

Комиссия сослалась на пост экс-генпрокурора Аиды Саляновой в фейсбуке за 1 декабря 2016 года. Она заявила, что Атамбаев причастен к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека через аффилированные компании «Рассвет Компани» и «Прогресс Компани».

При этом, на рынке Кыргызстана была еще одна компания «Жезказган Энергосбыт» с более низкими ценами.

«В данном случае усматриваются коррупционные связи Атамбаева с компаниями “Прогресс Компани” и “Рассвет компани”, интересы которых он лоббировал, создавая блага и преимущества для указанных компаний при выборе поставщика угля на ТЭЦ, путем применения метода закупки из одного источника», — говорится в заключении комиссии.

Комиссия указывает, что причастность Атамбаева к этому обвинения подтверждается показаниями бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева.

Комиссия пришла к выводу, что по этим делам есть основания подозревать Атамбаева «в совершении особо тяжких преступлений, подлежащих проверке со стороны правоохранителей».