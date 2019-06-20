Заседание парламента, посвященное лишению экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, состоялось 20 июня. «За» проголосовали 100 депутатов, «против» – 5. Всего зарегистрировано 105 депутатов.

Парламент принял постановление «О выдвижении обвинения против экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса».

Документ не поддержали депутаты Анвар Артыков, Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Карамат Орозова и Альфия Самигуллина.

Депутат Каныбек Иманалиев заявил, что на лишение Атамбаева его президентской неприкосновенности парламенту нужно две недели.

Депутат и действующий председатель СДПК Асель Кодуранова обвинила Иманалиева в том, что самого Атамбаева не пригласили на заседание, посвященное лишению его правового иммунитета.

«Есть протокольное старшинство, где экс-президентом обозначен пятым. И какое бы важное мероприятие не проходило бы в стране, то ему адресуется официальное приглашение. А тут вопрос по нему рассматривается, могли же пригласить? Он же все-таки экс-президент», — цитирует Кодуранову «АКИпресс».

В ответ на это Иманалиев заявил, что Атамбаева важно пригласить, но это не обязательно обсуждать на заседании 20 июня.

Безпартийный депутат Жанар Акаев заявил, что парламентарии должны были говорить о недостатках в работе Атамбаева в тот период, когда он был президентом.

«Сейчас некрасиво нападать на лежачего. По всем незаконным действиям парламент должен бороться общими усилиями. Если бы мы устраивали такие же гонения на других, тогда бы мы выполнили свою миссию», — цитирует Акаева информагентство 24.kg.

Изначально депутаты выдвинули против Атамбаева девять обвинений, однако затем сократили до шести. Они посчитали, что нужно взять дела, которые касались Атамбаева только за время его президентства.

Комиссия 17 июня обвинила экс-президента в совершении преступлений и причастности к уже открытым уголовным делам таким, как коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкции исторического музея.

СДПК заявила, что Атамбаев не собирается покидать страну из-за обвинений в свой адрес. В партии заявили о готовности экс-президента выступить перед парламентом.

Это происходит на фоне противостояния Атамбаева с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым.