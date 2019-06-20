Дастан Джумабеков. Фото: пресс-служба парламента

Спикер парламента Дастан Джумабеков рассказал «Азаттыку», почему он не выступал с критикой в адрес Алмазбека Атамбаева, когда последний был президентом. Также он рассказал о связях с семьей Матраимовых, которая считается одной из влиятельнейших на юге страны.

Лишение неприкосновенности Атамбаева будет примером для следующих президентов. По словам Джумабекова, будущие президенты Кыргызстана должны знать, что понесут ответственность, если допустят нарушения закона будучи главой государства.

«Если парламент даст свою оценку, то [будущие президенты] будут знать свое место […] Если он [Атамбаев], будучи у власти шесть лет, ходил, танцевал, как хотел, коррупционным путем управлял государственным бюджетом, делал все по-своему, то следующие президент и депутаты продолжат работать неправильно», — сказал спикер парламента.

Спикер парламента подчеркнул, что обвинения в коррупции и нарушении законов в адрес Атамбаева «появились не вчера», потому что его близкие сторонники находится под следствием с 2018 года.

«Никто не может доказать вину Алмазбека Шаршеновича, только суд докажет это, если дело дойдет до суда. Следствие докажет вину. Если за ним есть уголовные дела, то пусть ответит за них», — заявил Джумабеков.

Некоторые депутаты выступали против Атамбаева, но не было результата. По мнению Джумабекова, эффекта от действий депутатов-оппозиционеров не было, потому что Атамбаев был президентом и у него была вся власть.

«Нельзя обвинять человека, мол почему ты тогда молчал, а сейчас выступаешь [против Атамбаева]. Были такие обстоятельства», — объяснил спикер парламента.

По его словам, кому-то было известно о делах Атамбаева, а кому-то нет.

Я уйду, если выяснится, что я нарушил закон. Спикер парламента заявил, что осознает возможность его привлечения к ответственности. «Если есть случаи нарушения закона с моей стороны, пусть укажут на это. Если я нарушил закон, то я уйду с поста спикера парламента», — заявил Джумабеков.

Связи с Матраимовыми. По словам спикера, его семья никак не связана с семьей Матраимовых. Он объяснил, что посетил спортивный турнир в Оше, который прошел в мае в честь отца семьи Матримовых, потому что его туда позвал его коллега — депутат от фракции СДПК Искендер Матраимов.

«Почему там я сказал, что это уважаемая семья? Пришло много людей, аксакалы дали свое благословение. Раз столько людей высказывало теплые слова этой семье, как гражданин, человек я с трибуны дал свою оценку, что эта семья заслуживает уважения», — заявил Джумабеков.

Также Джумабеков пояснил, что на спортивных мероприятиях есть возможность пообщаться с народом, а на спортивном турнире Матраимовых было от 20 до 40 тысяч человек.

Проверка имущества Матраимовых. Спикер парламента считает, что только правоохранительные органы могут дать оценку тому, как экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов обогатился.

«Финполиция проводит проверку Райымбека Матраимова. Проверка идет, подождем. […] Ни я, ни журналисты не могут давать оценку действиям Матраимовых. Точку в их деле поставят правоохранительные органы и закон», — сказал Джумабеков.

Он добавил, что будет сожалеть, что посетил той семьи Матраимовых, если следствие и суд подтвердят доводы журналистов.

Ранее журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование о том, что семья Матраимовых может быть причастна к выводу 700 млн долларов из Кыргызстана.

Депутат Искендер Матраимов назвал расследование «заказом» против своей семьи, а также заявил, что журналисты допустили «много неточностей и преувеличений».