Посольство Кыргызстана в России подтвердило «Азаттыку», что жертвой драки в вестибюле станции метро «Электрозаводская» стал кыргызстанец. Сейчас решается вопрос об отправке тела погибшего на родину.

По данным диппредставительства, он скончался в результате ножевого ранения. Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

В посольстве добавили, что драка произошла 19 июня, в 5:30 утра. Всего в драке приняли участие около 10 человек, трое получили ранения. По сообщению российских СМИ, вероятные участники драки были уроженцами из Центральной Азии и отдыхали в ресторане «Иссык-Куль».