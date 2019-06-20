Свое заявление депутат Бакыт Торобаев озвучил на заседании парламента 20 июня.

«”Азаттык” сделал расследование, что из Кыргызстана вывезено 700 млн долларов. После сюжета “5 канала” сложилось двоякое мнение. У населения сложилось мнение, что журналист “Азаттыка” опубликовал расследование, основываясь на поддельных и неподтвержденный документах», — заявил он.

Торобаев добавил, что после просмотра сюжета журналистки «5 канала» Эльнуры Алкановой, у него появилось подозрение о наличии «чьего-то» интереса в расследовании Али Токтакунова.

«До этого я очень верил “Азаттыку” […] Где ответственность? […] Во время публикации нужно проверять и подтверждать информацию», — сказал депутат.

Сюжет Алкановой о расследовании «Азаттыка»

15 июня журналистка «5 канала» Эльнура Алканова опубликовала репортаж, в котором поставила под сомнение подлинность документов в расследовании Али Токтакунова о вывозе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых.

В ответ автор расследования Али Токтакунов заявил, что все документы в его материале подлинные, а сюжет Алкановой «некачественный».

Директор кыргызского бюро «Азаттыка» Айзада Касмалиева заявила на своей странице в фейсбуке, что «есть силы, которые хотят припрятать следы от справедливости». «Мы должны держаться подальше от того, что некоторые стремятся отвлечь общество от важных вопросов в расследовании», — написала Касмалиева.

Депутат Искендер Матраимов назвал расследование «заказом» против его семьи. Финпол уже несколько месяцев ведет проверку имущества его брата — экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова — однако ведомство не комментирует ход следствия.

13 июня депутат Матраимов заявил, что проверка финпола затянулась, потому что ведомство начало исследование имущества всей семьи Матраимовых.

Медиа-сообщество в лице отдельных журналистов и изданий опубликовали открытое обращение к властям страны с просьбой обратить внимание на информацию, изложенную в расследованиях.