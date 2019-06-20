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Бакыт Торобаев. Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана

Свое заявление депутат Бакыт Торобаев озвучил на заседании парламента 20 июня.

«”Азаттык” сделал расследование, что из Кыргызстана вывезено 700 млн долларов. После сюжета “5 канала” сложилось двоякое мнение. У населения сложилось мнение, что журналист “Азаттыка” опубликовал расследование, основываясь на поддельных и неподтвержденный документах», — заявил он.

Торобаев добавил, что после просмотра сюжета журналистки «5 канала» Эльнуры Алкановой, у него появилось подозрение о наличии «чьего-то» интереса в расследовании Али Токтакунова.

«До этого я очень верил “Азаттыку” […] Где ответственность? […] Во время публикации нужно проверять и подтверждать информацию», — сказал депутат.

Сюжет Алкановой о расследовании «Азаттыка»

15 июня журналистка «5 канала» Эльнура Алканова опубликовала репортаж, в котором поставила под сомнение подлинность документов в расследовании Али Токтакунова о вывозе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых.

В ответ автор расследования Али Токтакунов заявил, что все документы в его материале подлинные, а сюжет Алкановой «некачественный».

Директор кыргызского бюро «Азаттыка» Айзада Касмалиева заявила на своей странице в фейсбуке, что «есть силы, которые хотят припрятать следы от справедливости». «Мы должны держаться подальше от того, что некоторые стремятся отвлечь общество от важных вопросов в расследовании», — написала Касмалиева.

Депутат Искендер Матраимов назвал расследование «заказом» против его семьи. Финпол уже несколько месяцев ведет проверку имущества его брата — экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова — однако ведомство не комментирует ход следствия.

13 июня депутат Матраимов заявил, что проверка финпола затянулась, потому что ведомство начало исследование имущества всей семьи Матраимовых.

Медиа-сообщество в лице отдельных журналистов и изданий опубликовали открытое обращение к властям страны с просьбой обратить внимание на информацию, изложенную в расследованиях.

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