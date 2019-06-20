О задержании Бекенова сообщили 24.kg и vb.kg вечером 19 июня. Журналисты изданий сослались на собственные источники в правоохранительных органах.

В МВД журналистам «Клоопа» отказались подтверждать или опровергать факт задержания бывшего чиновника. «В интересах следствия мы не комментируем», — сказали в пресс-службе МВД.

По сообщению источника «Вечернего Бишкека», Бекенова задержали 17 июня.

24.kg не приводит деталей вероятного задержания Бекенова. Он работал заведующим отделом по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности в аппарате правительства Кыргызстана в 2010 году, то есть за три года до резонансного освобождения Батукаева. После этого Бекенов не работал на госслужбе.

Весной 2019 года власти Кыргызстана возобновили дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Под арестом находится экс-генпрокурор Аида Салянова, также задержали экс-министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, но потом их отпустили под домашний арест.

По версии следствия, к незаконному освобождению Батукаева также причастны сотрудники минздрава и врачи, диагностировавшие ему «лейкоз». По этой причине Батукаев и покинул колонию, после чего ему удалось вылететь из Кыргызстана в Чечню. Однако позже выяснилось, что медицинская справка о диагнозе поддельная.

Помимо задержаний, следствие также допросило многих бывших и нынешних чиновников, которые занимали посты в 2013 году. Бывший начальник ГСИН и нынешний депутат Зарылбек Рысалиев заявил, что следователи должны допросить экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Бывший омбудсмен Турсунбек Акун прямо обвинил Атамбаева в причастности к освобождению криминального авторитета. Об этом также сказали бывший премьер-министр Феликс Кулов и осужденный депутат Омурбек Текебаев. Депутатская комиссия также обвиняет бывшего президента в том, что он приказал освободить Батукаева.

Соавторка: Айсымбат Токоева