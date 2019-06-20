Ведущая передачи «Секреты власти» Бермет Букашева сообщила об этом на своей странице в фейсбуке. Она назвала действия телеканала «срывом» программы.

По словам Букашевой, это произошло из-за ее интервью с экс-генпрокурором Азимбеком Бекназаровым, в котором «очень много интересной информации» о бывшем замглавы таможни Райымбеке Матраимове.

«Сказали, что боятся миллионных исков, которые, дескать, разорят канал […] Прошу журналистское сообщество и гражданских активистов, независимые медиа проявить солидарность против самоцензуры СМИ и доказать, что не всех можно купить в нашей стране», — написала Букашева.

Позже на ее критику ответил глава телеканала НТС Миржан Балыбаев. Он сообщил, что лично принял решение снять с эфира эпизод программы «Секреты власти» с участием Бекназарова.

«Начиная с 26-ой минуты интервью звучат обвинения в тяжких уголовных преступлениях в адрес ряда лиц. Но так как их вина в этих преступлениях не установлена судом — эти обвинения являются бездоказательными, и НТС как официально зарегистрированное СМИ не может публиковать информацию, в которой звучат не доказанные судом обвинения в тяжких уголовных преступлениях», — заявил Балыбаев.

Ранее Райымбек Матраимов, как и другие члены его семьи, стал героем журналистского расследования «Азаттыка» о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана. По мнению авторов расследования, к этому могут быть причастны Матраимовы.

Депутат парламента Искендер Матраимов назвал расследование «заказом» и заявил, что журналисты допустили «много неточностей и преувеличений».

15 июня журналистка «5 канала» Эльнура Алканова выпустила сюжет, в котором заявила о недостоверности некоторых документов журналистов «Азаттыка». Автор расследования Али Токтакунов в ответ назвал репортаж Алкановой «некачественным».