Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в суде в 2017 году. Фото: 24.kg

Верховный суд начнет пересмотр дела лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева 16 июля. Его признали виновным в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

По словам юристки партии Таалайгуль Токтакуновой, в деле Текебаева появились новые обстоятельства, которые опровергают обвинения в коррупции в адрес лидера партии и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова, который также является фигурантом дела.

Токтакунова сообщила изданию 24.kg, что Маевский не снимал со своего счета в банке миллион долларов. Хотя он заявлял, что снял деньги частями в 300 и 700 тысяч долларов в 2010 году, чтобы передать Текебаеву в виде взятки за контрольный пакет акций мобильного оператора «Мегаком».

По словам юристки, охранник Маевского заявил, что в июле 2010 года не приезжал в Бишкек и не передавал деньги ни Текебаеву, ни Чотонову.

Сейчас Текебаев находится в Национальном центре кардиологии, куда его госпитализировали для коррекции лечения и обследования.

Дело Текебаева

В 2017 году суды всех инстанций признали Текебаева виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. Посредником при этом якобы был политик Дуйшенкул Чотонов.

Обоих признали виновными и осудили на 8 лет с конфискацией имущества, но из-за амнистии срок сократили до 4,5 лет. Оба политика вину не признали и назвали дело «политически мотивированным».

Текебаева арестовали в феврале 2017 года на фоне его критики тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. Политик активно выступал против инициатив Атамбаева — он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые приняли в конце 2016 года.

Сторонники и юристы Текебаева несколько раз безуспешно обращались в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой пересмотреть его дело. В мае 2019 года Верховный суд отменил конфискацию имущества Текебаева.

Читайте еще: Атамбаев уже получил свое худшее наказание, но нужно расследовать его деятельность. Пересказ интервью Текебаева