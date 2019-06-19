В последние годы китайское правительство научилось успешно бороться с исламским экстремизмом при помощи смартфонов. В 2011 году китайский IT-гигант Tencent Holdings запустил приложение под названием WeChat (по-уйгурски оно называется Undudar). Оно быстро стало важнейшим способом связи в Китае.

Запуск WeChat стал «моментом огромного облегчения и свободы»,— говорит Азиз Иса, уйгурский ученый, изучавший использование этого приложения вместе с доктором Рэйчел Харрис в лондонском университете SOAS. — «Никогда раньше у уйгуров не было таких возможностей использовать социальные медиа». По его словам, уйгуры всех возрастов и уровней достатка открыто обсуждали там все — от политики и религии до музыки.

К 2013 году приложением пользовались уже около миллиона уйгуров. Харрис и Иса увидели устойчивый рост исламского контента, «по большей части аполитичного, но иногда — открыто радикального и оппозиционного». Иса вспоминает, как его начал беспокоить националистический контент, хотя он уверен, что речь шла о менее, чем одном проценте всех постов. Большая часть уйгуров «не понимала, что власти следят за ними»,— говорит он.

Свободное общение в WeChat продолжалось около года. Но в мае 2014 китайское правительство создало специальный отряд для борьбы со «злоупотреблениями» в мессенджерах, в особенности для борьбы «со слухами и информацией, приводящей к насилию, терроризму и порнографии». WeChat и его конкуренты обязаны были позволить правительству следить за деятельностью юзеров.

Мюессер Миджит (имя изменено, чтобы защитить ее семью) была студенткой в Стамбуле. Она уехала из Синцзяна в 2014 году незадолго до начала репрессий. Даже когда девушка еще училась в Китае, они с ее уйгурскими друзьями уже использовали компьютеры и телефоны с осторожностью. В частности, они боялись, что их исключат из университета, если поймают за обсуждением религии в онлайне. Брат Миджит, который начал работать в синзцянской полиции в конце нулевых, просил ее следить за языком в сети. «Он всегда твердил мне, чтобы я ничего не говорила о религии и вообще была осторожной»,— говорит Миджит. Поэтому она не состояла в религиозных чатах в WeChat, а если друзья посылали ей сообщения на мусульманские темы, то девушка немедленно удаляла их. Всякий раз, возвращаясь в Синцзян на каникулы, Миджит делала полную перезагрузку телефона.

Слежка за уйгурами не ограничивается проверкой их телефонов. Миджит помнит, как летом 2013 года впервые познакомилась с технологией распознавания лиц. Ее брат пришел домой с дежурства в полицейском участке с прибором, который напоминал крупный смартфон. Он отсканировал лицо Миджит и ввел ее возрастную категорию «от 20 до 30». Прибор тут же показал всю информацию о ней, включая домашний адрес. Брат предупредил девушку, что скоро эта технология будет запущена по всему Синцзяну. «Вся твоя жизнь будет записана»,— сказал он.

В мае 2014 китайские власти запустили кампанию борьбы с терроризмом. Она появилась как реакция на несколько атак, якобы совершенных уйгурскими боевиками: наезд террориста-самоубийцы на пешеходов на площади Тяньаньмэнь в 2013, нападения с ножом на железнодорожной станции Кунмин и взрыв на рынке в Урумчи в 2014. В последствии власти сделали своей мишенью уйгуров, казахов, кыргызов и другие тюркские этнические меньшинства в Синцзяне.

Миджит стали обыскивать каждый день. Она решила уехать доучиваться в Турцию, а когда в 2015 приехала на каникулы, девушка увидела приборы для распознавания лиц, вроде того, что ей показал брат, которые стояли на каждом шагу. Когда она въехала в город, ее тут же просканировали. «При выходе из автобуса всех проверили, одного за другим»,— рассказывает Миджит. Кроме того, ее также сканировали при входе в супермаркет, торговый центр, госпиталь или любое общественное место.