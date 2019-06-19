Фото: «Кактус»

Журналисты издания «Кактус» подтвердили, что экс-президент Алмазбек Атамбаев владеет землей и домом в селе Чон-Сары-Ой в Иссык-Кульской области. Издание получило выписку из Госрегистрационной службы.

Согласно документу, участок зарегистрировали на Атамбаева в январе 2018 года по договору купли-продажи.

Депутатская комиссия утверждает, что экс-президент получил этот участок от компании «Фрунзе Резорт», которой власти выдали землю в 2017 году на 49 лет с правом строительства объектов туризма.

Согласно постановлению, документ о передаче земли компании «Фрунзе Резорт» подписал тогдашний премьер-министр Сапар Исаков — близкий соратник Атамбаева.

Депутатская комиссия по лишению неприкосновенности выдвинула против бывшего президента Алмазбека Атамбаева обвинения по нескольким делам. В том числе депутаты заявили, что Атамбаев незаконно получил землю в Иссык-Кульской области.

По обвинениям депутатов генпрокуратура и ГКНБ уже начали проводить проверки, а два комитета парламента поддержали идею о лишении неприкосновенности Атамбаева. Депутатская комиссия решила, что обвинения должен поддержать весь парламент, поэтому этот вопрос будут рассматривать на общем заседании.

Все это происходит на фоне затянувшегося конфликта между Атамбаевым и его преемником президентом Сооронбаем Жээнбековым.