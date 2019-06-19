19 июня 1999 года двое энтузиастов-моддеров (люди, создающие любительские моды на уже вышедшие игры) Мин Ли и Джесс Клифф выпустили мод под названием Counter-Strike. Он стал дополнением к игре Half-Life.

На постсоветском пространстве игру называли по-разному: кто-то «КС», другие «сиэс», а некоторые просто «контрой».

Идея Counter-Strike очень проста: игроки делятся на две команды террористов и контр-террористов или спецназ. Первые должны установить бомбу и взорвать ее, а вторые должны им помешать. Еще есть режим со спасением заложников, но он не обрел популярности.

В Counter-Strike есть одно важное отличие от других игр в жанре: игрок должен покупать оружие и снаряжение, а заработать их можно убийством врага, либо победой в раунде.

Те, кто интересовался компьютерными играми в начале или середине 2000-ых наверняка вспомнят бессонные ночи напролет, проведенные за виртуальными боями между спецназом и террористами.

Возможно, что вы еще помните комбинации клавиш для покупки AK-47 за террористов или карабина M4A1 за спецназ, а еще всплакнете от фразы: “Да почему я B один держу, где команда?”.

Редакция «Клоопа» предлагает вам пройти тест и узнать, как хорошо вы знакомы с Counter-Strike и что вы о ней помните! GL&HF!



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