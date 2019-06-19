В главном управления МВД Москвы сообщили, что 19 июня в вестибюле станции метро «Электрозаводская» произошла драка между несколькими людьми. В результате погиб один человек, еще трое ранены. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства.

Российские СМИ пишут, что участники драки уроженцы стран Центральной Азии, которые отдыхали в ресторане «Иссык-Куль». Некоторые СМИ утверждают, что погибший и пострадавшие — выходцы из Кыргызстана.

«Один из дерущихся применил нож, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения», — сказал один из очевидцев инцидента агентству ТАСС.

«Интерфакс» пишет, что в драке участвовали до 10 человек. «Участники конфликта были пьяны и использовали деревянные палки и ножи», — сказал источник издания.

В пресс-службе МИДа Кыргызстана уточняют информацию о том, были среди участников драки граждане Кыргызстана.