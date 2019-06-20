Больница уже при первом знакомстве ломает стереотипы столичного жителя о подобном заведении в селе в Таласской области — это большое трехэтажное здание со светлыми и чистыми операционными, реанимацией и родильным отделением, которые отремонтировали несколько лет назад. Снаружи тропинки протянулись мимо высоких хвойных деревьев и новых лавочек — это делает территорию больницы похожей на парк, в котором есть даже футбольное поле.

Разумеется, не все так радужно: крыша в Кара-Бууринской больнице течет (на третьем этаже на потолке то тут, то там видны пятна), а внешняя отделка фасада местами обвалилась, обнажая кирпичную стену. Из-за этого здание больницы во время суровых таласских зим недостаточно сохраняет тепло. Однако денег на ремонт пока нет. Пациенты, которые под запись только благодарят докторов и нахваливают больницу, после выключения диктофона порой говорят, что матрасы в палатах пора бы заменить — так же, как и старые твердые кушетки в процедурных.

До Таласа отсюда ехать около часа. Официальное название Кызыл-Адыр среди местных можно услышать довольно редко — они по привычке называют село Кировкой, хотя свое советское название оно сменило больше 25 лет назад. До Кировского водохранилища отсюда рукой подать, оттого климат в селе на первый взгляд напоминает иссык-кульский — если днем ощутимо припекает солнце, то ночью становится почти холодно, а в воздухе чувствуется запах близкой воды.