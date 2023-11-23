Глава Министерства здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Бишкекскую больницу скорой помощи, где ранее скончался пациент со сломанной рукой. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр ознакомился с предварительными результатами служебного расследования, которое начали после смерти 38-летнего мужчины, и поручил временно отстранить от должности заведующего отделением больницы и врача.

Родственники Азамата Асанкожоева, скончавшегося 7 ноября от перелома руки после обращения в 4-ю городскую больницу Бишкека, ранее рассказали, что причиной смерти мужчины якобы стала «халатность врачей». Они также обратились в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности врачей больницы.

22 ноября руководство больницы сообщило изданию «Кактус», что пациент отказался от операции и госпитализации, несмотря на рекомендации врачей.